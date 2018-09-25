АТОМЭНЕРГОМАШ отгрузил первый реактор"РИТМ-200″ для ледлкола «УРАЛ»

С производственной площадки ПАО «ЗиО-Подольск» в Санкт-Петербург направлен первый реактор реакторной установки (РУ) «РИТМ-200» для ледокола нового поколения «Урал». «Мы завершили изготовление первого парогенерирующего блока для атомохода „Урал“ и отправили его заказчику. Работы на втором блоке также вышли на финишную прямую: корпус реактора успешно прошел гидроиспытания, идет подготовка к контрольной сборке с внутрикорпусными устройствами и крышкой», — отметил генеральный директор АО «Атомэнергомаш.

Вес реактора составляет 147,5 тонн, высота — 7,3 метра, диаметр — 3,3 м. Доставка негабаритного груза осуществляется на специальном железнодорожном транспортёре грузоподъёмностью 240 тонн. По железной дороге реактор будет транспортирован до станции «Новый порт» Санкт-Петербурга, где его перегрузят на специальную баржу и по воде доставят на верфи Балтийского завода.

«РИТМ-200» — новейшая реакторная установка для ледокольного флота, разработанная в Машиностроительном дивизионе Росатома — АО «Атомэнергомаш». Она входит в состав главной энергетической установки ледокола и включает в себя два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый.

Основное преимущество новой силовой установки в ее компактности и экономичности. Она имеет уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока. За счет этого она в два раза легче, в полтора раза компактнее и на 25 МВт мощнее используемых в настоящее время реакторных установок для ледокольного флота типа КЛТ. В том числе это позволило сделать ледоколы двухосадочными и обеспечить улучшенные технические характеристики судна по скорости, ледопроходимости и т. д.

Конструкция реакторов позволяет надёжно работать при воздействии бортовой качки атомохода с амплитудой колебаний ±45º и килевой качки с амплитудой ±15º при длительном крене до 30º.Срок службы реакторов — 40 лет. Безопасность их работы обеспечивает защитная оболочка из стали, воды и бетона.

Предприятия АО «Атомэнергомаш» обеспечивают полную производственную цепочку создания реакторных установок «РИТМ-200» — от проектирования и производства заготовок до изготовления и отгрузки заказчику. Разработчиком является нижегородское конструкторскою бюро «ОКБМ Африкантов». Основные производственные работы по изготовлению реакторов выполняются в Подмосковье на заводе «ЗиО-Подольск». Во время изготовления реакторов используются уникальные технические решения и новые инструменты, ранее не применявшиеся в России и за рубежом. Среди них новая технология сверхточного сверления глубоких отверстий, новые виды режущих инструментов и др.

Три универсальных двухосадочных атомных ледокола ЛК-60Я проекта 22220 («Арктика», «Сибирь» и «Урал») станут самыми большими и мощными в мире. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лёд толщиной до трех метров. Строительство судов ведется в Санкт-Петербурге на верфях «Балтийского завода»