Российский прототип аэротакси проходит лётные испытания

Резидент коворкинг-центра в Реутове и технопарка «Сколково» компания «Бартини» завершила постройку третьего прототипа летательного аппарата для работы в системе аэротакси в городской среде. На нем котором проводятся лётные испытания и эксперименты в части аэродинамики, управляемости, манёвренности, вибрационных характеристик и систем автономии.

Компания «Бартини» является участником отраслевого инкубатора аэротакси McFly.aero, через который прорабатывает вопросы о создании взлётно-посадочных площадок, инфраструктурных комплексов в городах Московской области, России и мира.

Планируется, что взлётно-посадочные комплексы будут создаваться предпринимателями по модели франшизы и обслуживать не только «Бартини», но и самый широкий спектр уже появляющихся летательных аппаратов. Это обеспечит низкий барьер для входа предпринимателей в новый сегмент общественного транспорта — воздушных перевозок.

По словам директора по развитию компании «Бартини» Ильи Ханыкова, за несколько лет интеграции мобильных приложений для проведения прямых сделок между клиентами и поставщиками услуг, в обход посредников — уберизация прочно вошла в нашу жизнь и сделала её комфортнее.

«В то время, как мегаполисы мира погрязли в пробках, мы предлагаем решение в виде малогабаритного летающего транспорта — аэротакси. Для любого крупного города — это будет важным вариантом решения его транспортных и экологических проблем. Сейчас летающие автомобили не просто мечта футуристов, но уже реальность, в которой участвует Проект Бартини. По нашим оценкам экономия ресурсов города при применении технологии аэротакси на блокчейне уже оценивается в миллионы долларов», — пояснил он.

«Бартини» — российская компания-резидент технопарка «Сколково», основанная в 2015 году, разработчик летательных аппаратов на основе электрической тяги, принципов вертикального взлёта и посадки, а также аэродинамики несущего крыла. Решения «Бартини» опираются на передовые научные достижения в области летающего транспорта, принципах безопасности, сохранении аэродинамики, низком уровне шума и иной нагрузке на окружающую среду, многофункциональности, и предоставляют новые возможности для развития городской авиации. Рыночная цена электролётов предполагается в диапазоне 6-7 миллионов рублей.