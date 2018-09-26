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Авиация

Российский прототип аэротакси проходит лётные испытания

  •  © aviation21.ru

Резидент коворкинг-центра в Реутове и технопарка «Сколково» компания «Бартини» завершила постройку третьего прототипа летательного аппарата для работы в системе аэротакси в городской среде. На нем котором проводятся лётные испытания и эксперименты в части аэродинамики, управляемости, манёвренности, вибрационных характеристик и систем автономии.

Компания «Бартини» является участником отраслевого инкубатора аэротакси McFly.aero, через который прорабатывает вопросы о создании взлётно-посадочных площадок, инфраструктурных комплексов в городах Московской области, России и мира.

Планируется, что взлётно-посадочные комплексы будут создаваться предпринимателями по модели франшизы и обслуживать не только «Бартини», но и самый широкий спектр уже появляющихся летательных аппаратов. Это обеспечит низкий барьер для входа предпринимателей в новый сегмент общественного транспорта — воздушных перевозок.

По словам директора по развитию компании «Бартини» Ильи Ханыкова, за несколько лет интеграции мобильных приложений для проведения прямых сделок между клиентами и поставщиками услуг, в обход посредников — уберизация прочно вошла в нашу жизнь и сделала её комфортнее.

«В то время, как мегаполисы мира погрязли в пробках, мы предлагаем решение в виде малогабаритного летающего транспорта — аэротакси. Для любого крупного города — это будет важным вариантом решения его транспортных и экологических проблем. Сейчас летающие автомобили не просто мечта футуристов, но уже реальность, в которой участвует Проект Бартини. По нашим оценкам экономия ресурсов города при применении технологии аэротакси на блокчейне уже оценивается в миллионы долларов», — пояснил он.

«Бартини» — российская компания-резидент технопарка «Сколково», основанная в 2015 году, разработчик летательных аппаратов на основе электрической тяги, принципов вертикального взлёта и посадки, а также аэродинамики несущего крыла. Решения «Бартини» опираются на передовые научные достижения в области летающего транспорта, принципах безопасности, сохранении аэродинамики, низком уровне шума и иной нагрузке на окружающую среду, многофункциональности, и предоставляют новые возможности для развития городской авиации. Рыночная цена электролётов предполагается в диапазоне 6-7 миллионов рублей.

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http://aviation21.ru/rossijskij-prototip-aerotaksi-proxodit-lyotnye-ispytaniya/

инновации, изобретения, разработки, новые технологии, Сколково, аэротакси
  • Нет аватара Zzepp
    26.09.1809:55:51

    Это реальная фотография или рендеринг?

    Если первое — то выглядит реально здорово!

    #1072350
  • SergeySeverny SergeySeverny
    26.09.1811:22:34

    рисунок это…

    #1072374
  • Комментарий удален
  • Евгений Образцов Евгений Образцов
    26.09.1811:44:52

    вот видео правда на англ.

    Your text to link here…

    Отредактировано: Евгений Образцов~11:48 26.09.18
    #1072382
  • Е.Юрий Е.Юрий
    26.09.1814:08:44

    Компания своим названием решила отдать дань памяти легендарному Роберту Бартини — у которого было много хороших проектов, но успел реализовать он их не много. Это очень хорошо. Хорошо, что идет движуха — работы там еще много, прежде всего с безопасностью.

    П.С. почему-то вспомнилось   

    ©Видео с youtube.com

    #1072420
    • Нет аватара Вяхирь
      26.09.1816:42:46

      О, да! Космозоо! Прекрасное далёко!     Алиса Селезнёва, прекрасная корова, сбежала из дурдома, украла мьелофон! Прямо детство вспомнилось!!   

      Только гостиница «Россия» в будущем лишняя. Там в 21 веке парк «Зарядье»    

      Отредактировано: Вяхирь~16:45 26.09.18
      #1072473
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