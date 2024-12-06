Прежде чем выходить на широкий рынок, любая новая технология или продукт нуждаются в испытаниях. Для этого несколько лет назад в Москве запустили программу пилотных тестирований инноваций, участником которой может стать любая российская компания. На данный момент столица имеет крупнейшую в мире сеть для пилотирования инноваций — 257 площадок.

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Новаторам доступны испытания в реальных условиях по 18 направлениям: реабилитация, досуг и культура, здравоохранение, промышленное производство, спорт, образование, туризм, строительство, ЖКХ, ИT, безопасность, транспорт, ритейл, связь, экология, фудтех, финансы, медиатехнологии.

Среди площадок пилотного тестирования инноваций — гиганты отечественной экономики вроде «Сибура», РЖД и Объединенной энергетической компании, а также многочисленные предприятия и учреждения Москвы, начиная с Боткинской больницы и заканчивая Парком Горького и Московским зоопарком.

В настоящее время протестирована 481 разработка, а еще 67 находятся на этапе пилотирования. Объем продаж инновационных продуктов и технологий по результатам пилотирования за 4 года превысил 1,6 млрд рублей.

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