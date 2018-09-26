Группа СВЭЛ осуществила поставку партии энергоэффективных трансформаторов в Грузию



Завод "СВЭЛ – Силовые трансформаторы"

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В сентябре 2018 года Группа СВЭЛ осуществила поставку пяти сухих энергоэффективных трансформаторов мощностью до 1600 кВА для проекта «Axis Towers» в городе Тбилиси.

С начала 2017 года Группа СВЭЛ вела переговоры с компанией Axis, разрабатывая оборудование под необходимые характеристики заказчика. В рамках данного проекта требовались малогабаритные трансформаторы с низким тепловыделением и повышенными перегрузочными способностями.

В тендере на поставку оборудования участвовали в том числе и европейские производители. Однако, по всем показателям победителем была определена Группа СВЭЛ.

Трансформаторы для «Axis Towers» обеспечивают пребывание постояльцев в гостинице более комфортным за счет низких шумовых характеристик. И повышают рентабельность гостиничного бизнеса, снижая общую эксплуатационную стоимость объекта за счет энегоэффективности.

«Наша компания имеет богатый опыт в снабжении комплексом распределительного оборудования объектов гражданского строительства. Мы учитываем все особенности строительства и использования таких объектов, выпуская оборудование, соответствующее мировым нормам и стандартам. Группа СВЭЛ настроена на долговременное сотрудничество с компанией Axis и рада внести свой вклад в развитие этого амбициозного и знакового для Тбилиси проекта» — подчеркнул директор департамента продаж Группы СВЭЛ Алексей Заикин.