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Армия и Флот

Концерн «Калашников» разработал комплект арктической экипировки

  •  © cdn.kalashnikov.media

Концерн «Калашников» разработал комплект экипировки и снаряжения для военнослужащих специальных подразделений, выполняющих задачи в условиях пониженных температур. Он создавался при участии Министерства Обороны Российской Федерации и ассоциации содействия освоению арктических территорий «Северный Десант».

В состав экипировки входят более 40 наименований, в том числе рейдовый костюм «Нанук», специальный спальный мешок для низких температур,транспортные контейнеры для обеспечения сохранности средств медицинского обеспечения, связи, рационов питания и многое другое.

Все элементы экипировки были опробованы специалистами Концерна «Калашников» и военнослужащими Минобороны РФ в ходе арктической экспедиции в марте 2018 года на полуостровах Ямал и Таймыр. Температура во время испытаний достигала -47С, ветер — до 25 м/с и выше, влажность до 100%.

Опытные образцы экипировки были представлены на форуме «Армия-2018».

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https://kalashnikov.media/article/technology/kontsern-kalashnikov-razrabotal-komplekt-arkticheskoy-ekipirovki

Калашников, Арктика
  • Нет аватара Вяхирь
    27.09.1817:36:40

    Что-то терминология какая-то не наша. «Рейдовый костюм»? И «Нанук» — тоже что-то из жизни канадских эскимосов. Хотя, есть такая речушка на острове Врангеля, наверное, в её честь назвали.

    #1072701
    • Нет аватара Andy6012
      27.09.1818:20:06

      Вы как Ленин В. И. Зачем говорить «ремонт», когда есть слово «починка»?

      #1072708
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