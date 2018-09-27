Концерн «Калашников» разработал комплект арктической экипировки

Концерн «Калашников» разработал комплект экипировки и снаряжения для военнослужащих специальных подразделений, выполняющих задачи в условиях пониженных температур. Он создавался при участии Министерства Обороны Российской Федерации и ассоциации содействия освоению арктических территорий «Северный Десант».

В состав экипировки входят более 40 наименований, в том числе рейдовый костюм «Нанук», специальный спальный мешок для низких температур,транспортные контейнеры для обеспечения сохранности средств медицинского обеспечения, связи, рационов питания и многое другое.

Все элементы экипировки были опробованы специалистами Концерна «Калашников» и военнослужащими Минобороны РФ в ходе арктической экспедиции в марте 2018 года на полуостровах Ямал и Таймыр. Температура во время испытаний достигала -47С, ветер — до 25 м/с и выше, влажность до 100%.

Опытные образцы экипировки были представлены на форуме «Армия-2018».