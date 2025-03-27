Ледокол «Якутия» вошёл в состав ледокольного флота

Ледокол «Якутия» вошёл в состав ледокольного флотаСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Состав «Атомфлота» пополнился атомным ледоколом «Якутия».
1-2 апреля «Якутия» двинется из Санкт-Петербурга и в самый сложный период ледовой обстановки встанет в строй, чтобы поддержать проекты Росатома.
Это судно, построенное по заказу ФГУП «Атомфлот», стало четвёртым по счёту и третьим серийным, построенным по проекту 22220. Закладка корабля состоялась в мае 2020 года, а в ноябре 2022-го его спустили на воду.
Стоимость «Якутии» оценивают в 51 млрд рублей, срок службы судна составляет 40 лет.
По заказу «Атомфлота» Балтийский завод строит ещё три аналогичных ледокола — «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград».
Другие три атомохода проекта — «Арктика», «Сибирь» и «Урал» — уже работают на Северном морском пути.
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Kотенко Cергей
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