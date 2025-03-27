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Kотенко Cергей 27 марта 2025, 20:18 803 Судостроение и судоходство

Ледокол «Якутия» вошёл в состав ледокольного флота

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 © cdn.iz.ru

Состав «Атомфлота» пополнился атомным ледоколом «Якутия».

1-2 апреля «Якутия» двинется из Санкт-Петербурга и в самый сложный период ледовой обстановки встанет в строй, чтобы поддержать проекты Росатома.

Это судно, построенное по заказу ФГУП «Атомфлот», стало четвёртым по счёту и третьим серийным, построенным по проекту 22220. Закладка корабля состоялась в мае 2020 года, а в ноябре 2022-го его спустили на воду.

Стоимость «Якутии» оценивают в 51 млрд рублей, срок службы судна составляет 40 лет.

По заказу «Атомфлота» Балтийский завод строит ещё три аналогичных ледокола — «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград».

Другие три атомохода проекта — «Арктика», «Сибирь» и «Урал» — уже работают на Северном морском пути.

https://www.fon...dtt9pr927790244

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Источник: tass.ru

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атомный ледокол "Якутия", "Росатом", Арктика, Северный морской путь
  • Нет аватара Михаил1962
    28.03.2513:54:49

    «Сталинград», по-моему, еще не закладывали

    #1299099
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      28.03.2516:19:53

      По заказу «Атомфлота» Балтийский завод строит ещё три аналогичных ледокола — «Чукотка», «Ленинград» и «Сталинград».

      Ледокол «Сталинград» будет заложен 19 ноября 2025 года. Об этом заявил глава ГК «Росатом» Алексей Лихачёв в рамках Международного арктического форума «Арктика — территория диалога» в Мурманске.

      #1299107
      • Нет аватара Михаил1962
        29.03.2503:15:50

        Жаль, что не на 9-е мая

        #1299139
        • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
          29.03.2514:50:47

          Не поняли Вы почему 19 ноября лучше — тогда в 1942 году началось контрнаступление под Сталинградом, решившее судбу ВоВ и II мировой войны, и в конечном счете приведшее к 9 мая.

          #1299152
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