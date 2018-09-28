«Ямал СПГ» отгрузил пятый миллион тонн СПГ

«Ямал СПГ» отгрузил пятый миллион тонн СПГ
ОАО «Ямал СПГ» осуществило отгрузку пятого миллиона тонн СПГ.
Пятимиллионная тонна была отгружена с СПГ-завода на газовоз «Кристоф де Маржери» в 68-й партии с момента запуска первой очереди в декабре 2017 года. Первая и вторая очереди завода суммарной мощностью 11 млн тонн в год работают в плановом режиме.
Продолжаются пусконаладочные работы на третьей очереди, в сентябре произведён первый розжиг газовой турбины — привода компрессорных линий, что является одним из ключевых этапов подготовки очереди к запуску.
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- SergeySeverny
- 28.09.201806:27
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