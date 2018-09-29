В Карачаево-Черкесии открыт образовательный комплекс в формате «школа+детсад»

Современный образовательный комплекс в формате «школа плюс детский сад» на 180 ученических мест и 75 мест для дошкольников торжественно распахнул двери в селе Холоднородниковском Прикубанского муниципального района в рамках празднования Дня Карачаево-Черкесии. Это пятый образовательный комплекс такого формата, открытый в регионе в течение последних трех лет.

Строительство образовательного комплекса стартовало в конце 2013 года. Новая школа появилась вместо старой довоенной постройки, где занимались дети. Кроме того, до открытия нового учреждения жители села были вынуждены возить детей в детские сады соседних населенных пунктов, поскольку своего дошкольного учреждения в Холоднородниковском никогда не было, вплоть до сегодняшнего дня.

Сегодня же в селе построено просторное современное двухэтажное здание, отвечающее всем современным стандартам и нормам. Также на территории учреждения установлены современная многофункциональная спортивная площадка, игровая площадка и мини-стадион. Полностью оборудована прогулочная зона для дошкольников.

Новый образовательный комплекс включает четыре учебных двухэтажных блока с мастерскими, спортивным залом, кухонными помещениями на первом этаже и актовым залом на втором. В здании школы предусмотрены гардероб, столовая, обеденный зал, где дети ежедневно будут обеспечены горячим питанием, учебные классы, лаборантские. На втором этаже расположен медицинский пункт. Учебные кабинеты полностью оборудованы необходимой техникой и аппаратурой. Гости также осмотрели игровые комнаты и спальни в детском саду и пообщались с самыми маленькими воспитанниками дошкольного учреждения.