Компания «КОМЗ-Экспорт» представило пассажирское прогулочное судно КМ-100-30

Компания «КОМЗ-Экспорт» представляет пассажирское прогулочное судно КМ-100-30, построенное в соответствие с правилами Российского Речного Регистра.

Просторная палуба, удобное расположение сидений на борту, безопасность в перевозке пассажиров и простота обслуживания — все это достигается путем современных конструкторских решений, а также применением качественных комплектующих и материалов.

Пассажирское прогулочное судно КМ-100-30 построено в соответствие с правилами Российского Речного Регистра. Катамаран отличается оригинальностью дизайна, имеет современный внешний вид. По правому и левому бортам имеются двери для посадки и высадки пассажиров.

Каждый корпус катамарана разделяется поперечными непроницаемыми переборками на семь отсеков: форпик, пять сухих отсеков и ахтерпик. На главной палубе, в средней части, располагаются лавки для сидения пассажиров и съемным столик.

В кормовой части на главной палубы установлен пульт управления катамараном. В корме размещен судовой дизель с винто-рулевой откидной колонкой.

Место капитана оснащено всем необходимым оборудованием, регулирующимся креслом. Консоль управления оснащена указателем уровня топлива, тахометром и часами, панелью управления внешнего и внутреннего освещения, системой контроля работы двигателя и энергосбережения, а также ключом массы.

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