В Олимпийском парке Сочи открылся первый светомузыкальный фонтан с огненным шоу

Первый на юге России светомузыкальный фонтан с огненным шоу открылся на Имеретинской набережной Олимпийского парка Сочи. Он станет новой популярной достопримечательностью курорта.

Гости курорта смогут смотреть шоу ежедневно с 19:00 до 22:00 мск. «На открытие фонтана собрались сотни туристов из разных городов России, гости высоко оценили это удивительное сочетание огня и воды.

По информации группы «Синдика», которая реализовала данный проект, общая стоимость работ составила 100 млн рублей. Площадь чаши фонтана — около 750 кв. м. Фонтан сочетает световое и огненное шоу, «танцующие» водные струи пересекаются и вращаются в разные стороны, меняя свою конфигурацию в зависимости от тактов композиций. Программой предусмотрено 10 видов конфигураций и примерно 40 классических и современных мелодий, в системе задействовано 33 насоса, 132 светильника и семь огненных форсунок.

Фонтан расположен на набережной междуАрфа Парк-Отелем (ул. Цимлянская, 2) и баром «Белочка» (65 Лет Победы, 50)

Если идти по набережной от стадиона «Фишт» (2-3 км) в сторону Абхазии, на вашем пути будут расположены:

Отель Radisson Blu Paradise Resort & Spa (65 Лет Победы ул., 50)

Затем ресторан «Высота 5642»

Затем пивной бар «Белочка»

Затем «Фонтан»

Затем Арфа Парк-Отель