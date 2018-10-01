В Олимпийском парке Сочи открылся первый светомузыкальный фонтан с огненным шоу
Гости курорта смогут смотреть шоу ежедневно с 19:00 до 22:00 мск. «На открытие фонтана собрались сотни туристов из разных городов России, гости высоко оценили это удивительное сочетание огня и воды.
По информации группы «Синдика», которая реализовала данный проект, общая стоимость работ составила 100 млн рублей. Площадь чаши фонтана — около 750 кв. м. Фонтан сочетает световое и огненное шоу, «танцующие» водные струи пересекаются и вращаются в разные стороны, меняя свою конфигурацию в зависимости от тактов композиций. Программой предусмотрено 10 видов конфигураций и примерно 40 классических и современных мелодий, в системе задействовано 33 насоса, 132 светильника и семь огненных форсунок.
Фонтан расположен на набережной междуАрфа Парк-Отелем (ул. Цимлянская, 2) и баром «Белочка» (65 Лет Победы, 50)
Если идти по набережной от стадиона «Фишт» (2-3 км) в сторону Абхазии, на вашем пути будут расположены:
Отель Radisson Blu Paradise Resort & Spa (65 Лет Победы ул., 50)
Затем ресторан «Высота 5642»
Затем пивной бар «Белочка»
Затем «Фонтан»
Затем Арфа Парк-Отель
- Константин Курсиков
- 01.10.201809:04
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