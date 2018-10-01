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Города и сёла России

В Олимпийском парке Сочи открылся первый светомузыкальный фонтан с огненным шоу

  •  © kubnews.ru
Первый на юге России светомузыкальный фонтан с огненным шоу открылся на Имеретинской набережной Олимпийского парка Сочи. Он станет новой популярной достопримечательностью курорта.

Гости курорта смогут смотреть шоу ежедневно с 19:00 до 22:00 мск. «На открытие фонтана собрались сотни туристов из разных городов России, гости высоко оценили это удивительное сочетание огня и воды.

По информации группы «Синдика», которая реализовала данный проект, общая стоимость работ составила 100 млн рублей. Площадь чаши фонтана — около 750 кв. м. Фонтан сочетает световое и огненное шоу, «танцующие» водные струи пересекаются и вращаются в разные стороны, меняя свою конфигурацию в зависимости от тактов композиций. Программой предусмотрено 10 видов конфигураций и примерно 40 классических и современных мелодий, в системе задействовано 33 насоса, 132 светильника и семь огненных форсунок.

  •  © xn----8sbwaafbgebmvqgqj.xn--p1ai

Фонтан расположен на набережной междуАрфа Парк-Отелем (ул. Цимлянская, 2) и баром «Белочка» (65 Лет Победы, 50)

  •  © xn----8sbwaafbgebmvqgqj.xn--p1ai

Если идти по набережной от стадиона «Фишт» (2-3 км) в сторону Абхазии, на вашем пути будут расположены:

  •  © xn----8sbwaafbgebmvqgqj.xn--p1ai

Отель Radisson Blu Paradise Resort & Spa (65 Лет Победы ул., 50)

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  •  © xn----8sbwaafbgebmvqgqj.xn--p1ai
  •  © xn----8sbwaafbgebmvqgqj.xn--p1ai

Затем ресторан «Высота 5642»

  •  © xn----8sbwaafbgebmvqgqj.xn--p1ai

Затем пивной бар «Белочка»

  •  © xn----8sbwaafbgebmvqgqj.xn--p1ai

Затем «Фонтан»

  •  © xn----8sbwaafbgebmvqgqj.xn--p1ai
  •  © xn----8sbwaafbgebmvqgqj.xn--p1ai
  •  © xn----8sbwaafbgebmvqgqj.xn--p1ai
  •  © xn----8sbwaafbgebmvqgqj.xn--p1ai

Затем Арфа Парк-Отель

  •  © xn----8sbwaafbgebmvqgqj.xn--p1ai
  •  © xn----8sbwaafbgebmvqgqj.xn--p1ai
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города и села россии
  • Нет аватара Инженер2015
    01.10.1809:22:49

    был на побережье франции, италии, испании…

    не в одной стране не видел подобный поющий фонтан

    красота    

    #1073262
  • Олег Мальтин Олег Мальтин
    01.10.1815:42:27

    так, погодите. В Сочи-парке был уже танцующий фонтан с лазерными голограммами. Если на набережной открыли еще один, то он во-первых, не в сочи-парке, во-вторых не первый на юге. Автор запутал нафиг что где сам не разобрался.

    #1073346
    • Константин Курсиков Константин Курсиков
      01.10.1815:48:58

      светомузыкальный фонтан с огненным шоу

      Читайте внимательней.

      #1073349
      • Олег Мальтин Олег Мальтин
        01.10.1816:07:18

        по фото я не вижу никаких отличий с имеющимся. Ну точнее, старый даже круче.

        Вы видите огненное шоу? я нет. Может быть огненное шоу — это имеется в виду шоу цветных огоньков? Это же вапще фуфло (в сравнениии с лазерными голограммами). А скорей всего именно это и имеется в виду. Реклама такая реклама

        Отредактировано: Олег Мальтин~16:10 01.10.18
        #1073359
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