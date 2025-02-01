Благоустройство Магнитогорска-развитие городского курорта «Притяжение»

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В чем сила «Притяжения», или где бьется «стальное сердце Родины»

Почему за тем, чтобы изучать актуальные практики городского развития, надо ехать в Челябинскую область.

Масштабный проект городского парка-курорта в Магнитогорске, у которого уже сдано три очереди из пяти, — очень показательная история, вобравшая в себя все актуальные тренды текущей политики пространственного развития. Это и пример того, как кардинально может трансформировать города своего присутствия частный бизнес (Магнитогорский металлургический комбинат — один из крупнейших в России); и ставка на внутренний туризм; и децентрализация и попытка сформировать в городе альтернативное место силы; и гимн металлургическому производству: каждая новая очередь курорта открывается в июле, в день профессионального праздника, а хитом 2024 года стал свето-музыкальный фонтан «Стальное сердце Родины» — самый большой тематический фонтан в стране, вдохновленный процессом превращения руды в металл.

И главное — «Притяжение» это вклад в молодежь: создание среды нового качества, насыщенной самой современной инфраструктурой, благодаря которой подрастающие поколения могут захотеть остаться в родном городе — или вернуться, как только будет такая возможность.

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© prorus.ru

Фонтан открылся в 2024 году. На площади в 3,5 тыс. м2 расположены 5,5 тыс. сверхмощных подводных прожекторов и 600 водных струй высотой до 30 метров. Композиция олицетворяет процесс плавки руды и превращения ее в металл

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© prorus.ru

«Место притяжения»

На самом деле Магнитогорск с населением чуть больше 400 тыс. человек — уже сейчас по сравнению с очень многими малыми городами России — довольно приятное место для жизни. Один из первых соцгородов СССР в свое время планировался лучшими умами из Германии и Санкт-Петербурга, и заложенный тогда инфраструктурный каркас до сих пор прекрасно работает. Среди преимущественно малоэтажных и зеленых кварталов, очень человечных по своему масштабу, — одна из самых разветвленных трамвайных сетей (31 маршрут — это третий показатель в стране после Москвы и Санкт-Петербурга).

Есть драматический и оперный театр, стадион и ледовая арена, сильные общеобразовательные школы, доступные и разнообразные форматы дополнительного образования и досуга. Вокруг, на склонах уральских гор, — высококлассные базы отдыха и горнолыжные спуски.

Здесь царит настоящий культ не только металлургического производства, на котором зиждется город (и загадочно маячащий на левом — «азиатском» — берегу реки Урал мощный силуэт заводских цехов и печей на фоне горы Магнитки постоянно об этом напоминает), но и хоккея и спорта в целом. Во многом этому способствовал успех в национальной лиге местной хоккейной команды «Металлург» (чемпион России прошлого года) — чтобы с ней работать, в Магнитогорск приезжают лучшие специалисты со всей страны.

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

© prorus.ru

В парке было высажено 2,2 млн различных растений

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