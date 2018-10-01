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Фотофакты

«Армия-2018». Динамический показ военной техники

  •  © farm2.staticflickr.com

Колонна в составе ЗСУ-23-4М4, БТР-82А и Т-90М

  • H18A4023
  • H18A4023
  •  © farm2.staticflickr.com
«Шилка-М4» и БТР-82А
  • H18A4001
  • H18A4001
  •  © farm2.staticflickr.com
Модернизированная ЗУС-23-4М4 «Шилка-М4» с пусковыми модулями ПЗРК «Игла"
  • H18A4039
  • H18A4039
  •  © farm2.staticflickr.com
Глубокая модернизация танка Т-90М
  • H18A4046
  • H18A4046
  •  © farm2.staticflickr.com
Боевой робот Нерехта
  • H18A3774
  • H18A3774
  •  © farm2.staticflickr.com
Боевое багги
  • H18A3815
  • H18A3815
  •  © farm2.staticflickr.com
Современная тачанка с ЗУ-23-2 и машина «Реостат"
  • H18A3825
  • H18A3825
  •  © farm2.staticflickr.com
ЗУ-23-2 не теряет своей актуальности
  • H18A3836
  • H18A3836
  •  © farm2.staticflickr.com
Передвижной пункт разведки и управления огнём артиллерии «Реостат» на шасси БТР-Д
  • H18A3942
  • H18A3942
  •  © farm2.staticflickr.com
Т-90А в сопровождении БТР-82А
  • H18A4029
  • H18A4029
  •  © farm2.staticflickr.com
Модернизация БМП-1 «Басурманин» — боевой модуль от БТР-82А
  • H18A4473
  • H18A4473
  •  © farm2.staticflickr.com
БМП-2Д «Бережок» и Т-80
  • H18A4464
  • H18A4464
  •  © farm2.staticflickr.com
Модернизированная БМП-2Д «Бережок» с ПТРК «Корнет» и АГС
  • H18A4481
  • H18A4481
  •  © farm2.staticflickr.com
Танк Т-80
  • H18A4487
  • H18A4487
  •  © farm2.staticflickr.com
Модернизированная ЗРПК «Тунгуска-М1» с ОЭЛС модулем и новой СОЦ
  • H18A4491
  • H18A4491
  •  © farm2.staticflickr.com
Пара БМП-3 и обычный ЗРПК «Тунугска-М1"
  • H18A4507
  • H18A4507
  •  © farm2.staticflickr.com
Новый вариант БТР «Бумеранг» с боевым модулем «Бережливый» — похож на «Бережок"
  • H18A5154
  • H18A5154
  •  © farm2.staticflickr.com
Танк Т-72
  • H18A5162
  • H18A5162
  •  © farm2.staticflickr.com
Противотанковая самоходная установка 2С25М «Спрут-СДМ1"
  • H18A5416
  • H18A5416
  •  © farm2.staticflickr.com
Боевая машина ПТРК «Корнет-Д"
  • H18A5420
  • H18A5420
  •  © farm2.staticflickr.com
Боевая машина ЗРК «Тор-М2У"
  • H18A5427
  • H18A5427
  •  © farm2.staticflickr.com
  • H18A5439
  • H18A5439
  •  © farm2.staticflickr.com
Замыкает колонну ПУ ЗРК С-300В
  • H18A5450
  • H18A5450
  •  © farm2.staticflickr.com
203-мм САУ 2С7М «Малка» и 240-мм самоходный миномет 2С4 «Тюльпан"
  • H18A5482
  • H18A5482
  •  © farm2.staticflickr.com
Самое крупнокалиберное орудие Советской армии 2С7 «Пион» в модернизированном варианте 2С7М «Малка» на службе в Российской армии
  • H18A5470
  • H18A5470
  •  © farm2.staticflickr.com
Пусковая установка 9А83 ЗРК С-300В
  • H18A5476
  • H18A5476
  •  © farm2.staticflickr.com
  • H18A5566
  • H18A5566
  •  © farm2.staticflickr.com
  • H18A5575
  • H18A5575
  •  © farm2.staticflickr.com
Боевая машина 9А52-2 300-мм РСЗО «Смерч"
  • H18A5643
  • H18A5643
  •  © farm2.staticflickr.com
Транспортно-заряжающая машина 9Т234-2 300-мм РСЗО «Смерч"
  • H18A5650
  • H18A5650
  •  © farm2.staticflickr.com
  • H18A5656
  • H18A5656
  •  © farm2.staticflickr.com
СПУ 9П78-1 ОТРК «Искандер-М» с баллистическими ракетами, на заднем плане БМ ПТРК «Корнет-Д"
  • H18A5682
  • H18A5682
  •  © farm2.staticflickr.com
Транспортно-заряжающая машина 9Т250 «Искандер-М» с ТПК с крылатыми ракетами
  • H18A5679
  • H18A5679
  •  © farm2.staticflickr.com
  • H18A5732
  • H18A5732
  •  © farm2.staticflickr.com
  • H18A5811
  • H18A5811
  •  © farm2.staticflickr.com
  • H18A5832
  • H18A5832
  •  © farm2.staticflickr.com
  • H18A5862
  • H18A5862
  •  © farm2.staticflickr.com
  • H18A5885
  • H18A5885
  •  © farm2.staticflickr.com
Боевая машина ЗРПК «Панцирь-С» с новой СОЦ и БМ огнеметной системы ТОС-1М «Солнцепек"
  • H18A6232
  • H18A6232
  •  © farm2.staticflickr.com
  • H18A6278
  • H18A6278
  •  © farm2.staticflickr.com
  • H18A6267
  • H18A6267
  •  © farm2.staticflickr.com
ЗРПК «Панцирь-С» и БМД-4М
  • H18A6218
  • H18A6218
  •  © farm2.staticflickr.com

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Армия-2018, БТР-82, Т-90, "Шилка"
  • Нет аватара AlexCrazy
    01.10.1822:44:09

    Фотки зачет ! Прям так атмосферно …

    #1073460
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