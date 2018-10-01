«Армия-2018». Динамический показ военной техники
Колонна в составе ЗСУ-23-4М4, БТР-82А и Т-90М«Шилка-М4» и БТР-82АМодернизированная ЗУС-23-4М4 «Шилка-М4» с пусковыми модулями ПЗРК «Игла"Глубокая модернизация танка Т-90МБоевой робот НерехтаБоевое баггиСовременная тачанка с ЗУ-23-2 и машина «Реостат"ЗУ-23-2 не теряет своей актуальностиПередвижной пункт разведки и управления огнём артиллерии «Реостат» на шасси БТР-ДТ-90А в сопровождении БТР-82АМодернизация БМП-1 «Басурманин» — боевой модуль от БТР-82АБМП-2Д «Бережок» и Т-80Модернизированная БМП-2Д «Бережок» с ПТРК «Корнет» и АГСТанк Т-80Модернизированная ЗРПК «Тунгуска-М1» с ОЭЛС модулем и новой СОЦПара БМП-3 и обычный ЗРПК «Тунугска-М1"Новый вариант БТР «Бумеранг» с боевым модулем «Бережливый» — похож на «Бережок"Танк Т-72Противотанковая самоходная установка 2С25М «Спрут-СДМ1"Боевая машина ПТРК «Корнет-Д"Боевая машина ЗРК «Тор-М2У"Замыкает колонну ПУ ЗРК С-300В203-мм САУ 2С7М «Малка» и 240-мм самоходный миномет 2С4 «Тюльпан"Самое крупнокалиберное орудие Советской армии 2С7 «Пион» в модернизированном варианте 2С7М «Малка» на службе в Российской армииПусковая установка 9А83 ЗРК С-300ВБоевая машина 9А52-2 300-мм РСЗО «Смерч"Транспортно-заряжающая машина 9Т234-2 300-мм РСЗО «Смерч"СПУ 9П78-1 ОТРК «Искандер-М» с баллистическими ракетами, на заднем плане БМ ПТРК «Корнет-Д"Транспортно-заряжающая машина 9Т250 «Искандер-М» с ТПК с крылатыми ракетамиБоевая машина ЗРПК «Панцирь-С» с новой СОЦ и БМ огнеметной системы ТОС-1М «Солнцепек"ЗРПК «Панцирь-С» и БМД-4М
01.10.1822:44:09