ЗРПК «Панцирь-СМД-Е». Боевой танк Т-90МС «Прорыв». «Корнет-ЭМ» с пультом управления

17 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах открылась Международная выставка оборонных технологий IDEX-2025. Т-90МС «Прорыв» обновлен, ЗРПК «Панцирь-СМД-Е», «Корнет-ЭМ» с дистанционным пультом управления и другие новинки от России на IDEX 2025 — в этом выпуске.

В этом выпуске:

0:00 — Вступление

00:14 — «Рособоронэкспорт» представил выполненный в обновленном облике основной боевой танк Т-90МС «Прорыв»

01:05 — По словам вице-премьера России Дениса Мантурова, следующие партии ЗРПК «Панцирь-С1», «Панцирь-С1М», а также, вероятно, стационарные версии ЗРК «Панцирь-СДМ-Е» будут оснащены боевыми лазерно-лучевыми модулями

02:18 — «Калашников» впервые представил новейшие автоматы АК-15 укороченный и АК-15 малогабаритный

03:07 — «Рособоронэкспорт» представил обновленный по результатам боевого применения противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет-ЭМ» с функцией дистанционного управления

04:00 — Представители «Ростеха» на выставке рассказали, что боевой модуль «Бережок» с системой управления огнём и управляемым вооружением «Корнет-Э», разработанный специалистами холдинга «Высокоточные комплексы» для оснащения бронетанковой техники на стапеле, успешно прошёл испытания и апробацию

04:33 — Концерн «Калашников» впервые представил новейший зенитный ракетный комплекс «Крона-Э»

06:19 — Концерн «Калашников» также продемонстрировал на выставке новейший комплекс с барражирующими боеприпасами «КУБ-10Э»

07:18 — Концерн «Калашников» также впервые представил новейший ручной пулемет с ленточным питанием РПЛ-7

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