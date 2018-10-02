Состоялось открытие 23-го футбольного манежа в Краснодарском крае

2 октября в Краснодаре состоялось открытие нового футбольного манежа Академии ФК «Краснодар». Здесь смогут заниматься ребята в возрасте от 5 до 11 лет.

Спортивный комплекс стал четырнадцатым футбольным манежем, построенным в Краснодаре и двадцать третьим в Краснодарском крае.

Участие в церемонии открытия приняли директор Академии ФК «Краснодар» Арам Фундукян, глава Западного округа города Краснодара Александр Кучмин, первый заместитель генерального директора ООО «Инвестстрой» Олег Кубашов, заместитель главного тренера Академии по базовой школе Николай Побута, а также талисман клуба чёрно-зелёный Бык. После торжественной передачи символического ключа от нового манежа директору Академии и разрезания красной ленточки, юные футболисты получили возможность впервые ступить на зеленый газон. По окончании занятия, которое провели тренеры Академии, церемония открытия нового манежа завершилась общим фотографированием всех воспитанников с гостями.

Площадь манежасоставляет более 1000 кв. м., юные игроки смогут проводить в нем тренировки в любое время года. На территории манежа расположено игровое поле с современнейшим искусственным покрытием размером 22 на 38 метров, три раздевалки с душевыми комнатами, тренерская, а также другие подсобные помещения. Кроме того, на втором этаже оборудована площадка, где родители смогут наблюдать за тренировочным процессом. Внутри и снаружи сооружение оснащено системой видеонаблюдения. Помимо этого, около здания расположена удобная парковка для автомобилей.

Мы приглашаем всех желающих записываться в новый манеж на тренировки. Обращаем ваше внимание, что все занятия проходят бесплатно.