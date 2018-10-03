В Брянске открылся новый корпус школы № 59 на 600 мест

На строительство школы из федерального и областного бюджетов было выделено около 328 млн рублей. Школа построена с учётом всех современных требований к образовательному учреждению.

В ней есть кабинет хореографии, тренажёрный зал, кабинет физики с широкими возможностями изучать робототехнику, все классы оборудованы интерактивными досками. С открытием пристройки на 600 мест ученики смогут заниматься в одну смену.

Добавим, что за два года в регионе было построено пять школ: в посёлке Клетня и Свень, пристройка к лицею № 27 в Брянске, школа в Стародубе на 500 мест, пристройка на 500 мест к Снежской гимназии в посёлке Путёвка.