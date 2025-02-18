В Брянске открылся второй корпус лицея имени Ломоносова

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Учебное заведение рассчитано на 1 225 учеников.

В огромном здании — современный кабинет биологии с цифровыми микроскопами, наборы для проведения лабораторных работ по ботанике, зоологии, анатомии, наборы робототехники, лаборатории виртуальной реальности, кабинет астрономии. В кабинете химии есть интерактивная таблица Менделеева с огромным функционалом. В лицее уникальная спортивная база — стадион, скалодром, бассейн, актовый и два спортивных зала, огромная библиотека и просторная столовая. Даже звонок во вновь построенном корпусе звучит по программе, написанной выпускниками-ломоносовцами.

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Благодаря агрогенетике появляются новые сорта растений и породы животных. Анастасия Воронина, ученица 11-а класса лицея № 2 имени М.В. Ломоносова, лучше остальных сверстников разбирается в этой интересной и сложной науке. Не первый год она занимается биологией. А в этом году девушка попала в финал всероссийской олимпиады по агрогенетике в Нижнем Новгороде. Всего лишь шаг отделял ее от победы.

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За партами сидят серьезные лицеисты физико-математического направления. Эти ребята успешно выступали на городских и областных профильных олимпиадах. Представители кафедры экспериментальной и теоретической физики Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского показали лицеистам занимательные опыты, связанные с жидким азотом, резонансом звука и гироскопом, а также рассказали о том, насколько наука и физика, в частности, могут быть интересными.

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