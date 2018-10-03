БГК «Георгий Зима» вышел на испытания в Финский залив

Большой гидрографический катер «Георгий Зима» приступил к испытаниям в Финском заливе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Планируется, что после завершения всех этапов испытаний БГК «Георгий Зима» будет принят в состав ВМФ РФ до конца 2018 года.

Строительство катера велось на судостроительном предприятии «Завод Нижегородский Теплоход».

Большой гидрографический катер проекта 23040 Г — справка

Разработчик проекта — ООО «Петробалт»

Основным предназначением катера является выполнение высокоточной площадной съемки рельефа дна для поддержания на современном уровне навигационных морских карт и обслуживание среднегабаритных плавучих средств навигационного оборудования с весами до 2 тонн и длиной до 6,5 м. Судно оборудовано двухвальной движительной установкой с винтами фиксированного шага и носовым подруливающим устройством.

Для площадной съемки рельефа дна и поиска навигационных опасностей катер оснащен гидрографическим комплексом, в состав которого входят: многолучевой эхолот и однолучевой эхолот, гидролокатор бокового обзора, система высокоточного определения координат места и мареограф. Управление средствами съемки рельефа дна осуществляется с гидрографического поста, расположенного в ходовой рубке.

Длина наибольшая — 33,04 м Длина расчетная — 29,16 м Ширина — 6,8 м Высота борта на миделе — 3,4 м Осадка средняя — 1,6 м Водоизмещение полное — 192,7 т Мощность ГД — 2×248 кВт