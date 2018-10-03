Как же появился на свет один из крупнейших и важных заводов в нашей стране? В Ижевске неподалеку от Ижевского пруда с 1954 года строилась швейная фабрика, которая очень приглянулась нашему военному руководству. А как иначе, ведь Западные партнёры всегда старались держать нас в тонусе. Тем более к началу 60-х годов стало очевидно, что нашей стране просто необходимо иметь специализированные зенитные средства для борьбы с низколетящими целями. Так вот, 20 июня 1957 года (этот день и считается официальным днём рождения завода) Постановлением Совета Министров СССР № 698-339 было предписано перепрофилировать эту строящуюся швейную фабрику в завод по производству аппаратуры наведения ракет типа «воздух-воздух», присвоив ему название «завод № 444 Совета народного хозяйства Удмуртской АССР».

2. Строительство предприятия Купол 1953-1955 годы.

10 Строительство предприятия Купол 1953-1955

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Первые цеха завода были построены и оборудованы уже в 1958 году. А тут и первое задание подоспело — освоить серийное производство блоков управления К5И-1(головка полуактивного радионаведения ракеты типа К5М класса «воздух-воздух») для зенитных ракет. Первая установочная партия блоков К5И-1 в количестве 15 штук была сдана заказчику 31 декабря 1958 года. А в следующем году объёмы выросли уже в разы, было выпущено 1904 таких изделий. Блоки К5И-1 здесь производились до 1961 года. 31 октября 1957 года предприятие было переименовано в «Ижевский электромеханический завод» (ИЭМЗ).3. Первое изделие завода — блок К5И-1. Управляемая ракета «воздух-воздух» с радиокомандной системой наведения К-5М (РС-2У) была принята на вооружение в 1957 году. Эти РС-2У могли применяться против бомбардировщиков, летящих на скоростях до 1600 км/час, на высотах до 16,5 км и удалении от истребителя от 1,5 до 3,5 км. Вероятность поражения цели при залпе из 4 ракет составляла 80-90%. Около трети всех ракет РС-2У и РС-«У имели «начинку», изготовленную на ИЭМЗ.

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© farm1.staticflickr.com В 1960 году было освоено производство телеметрической аппаратуры для зенитных ракет. Немного позже, в 61-м, завод № 444 получил задание начать выпуск нескольких элементов войскового зенитного ракетного комплекса «Круг». Важно отметить, что ЗРК «Круг» ((индекс ГРАУ — 2К11, по классификации НАТО — SA-4 Ganef). Он принят на вооружение в 1965 году) — это первый отечественный мобильный зенитный ракетный комплекс для Сухопутных войск. ЗРК «Круг» был разработан коллективом Научно-исследовательского электромеханического института (НИЭМИ) под руководством главного конструктора Вениамина Павловича Ефремова. Для выполнения этих работ пришлось увеличить штат, расширить производственные мощности и построить еще один цех. Такими темпами завод становится одним из градообразующих для Ижевска.4.Прессовый участок цеха пластмасс Ижевского электромеханического завода. 1970 г.

8 Прессовый участок цеха пластмасс Ижевского электромеханического завода. 1970г.

© farm1.staticflickr.com Во второй половине шестидесятых и начале семидесятых годов развитие Ижевского электромеханического завода получило новый толчок. Предприятию было выдано задание на производство почти всей электроники зенитного ракетного комплекса «Оса», как ракеты, так и наземной его части. Это стало следствием смены тактики в военном мире. Самолёты потенциального противника стали уходить на низкие и сверхнизкие высоты, где тяжелые ракеты таких ЗРК, как «Круг», уже не могли их достать. Также появились управляемые ракеты «воздух-поверхность», которые могли запускаться с самолетов, находящихся за пределами радиуса действия войсковых ЗРК. Поэтому ЗРК большой дальности против таких ракет приводило к преждевременному израсходованию боеприпасов и как следствие — к прорыву системы ПВО. Вот для нейтрализации этих угроз и требовались принципиально иные комплексы, обладающие более высокой огневой производительностью, чем «Круг», при этом имеющие сниженную нижнюю границу применения. Вот наша «Оса» и стала актуальной заменой. Благодаря этому, появились ещё два цеха. На базе конструкции ЗРК «Оса-АКМ» был создан и мишенный комплекс «Саман-М1», предназначенный для запуска учебных целей во время тренировочных стрельб зенитными ракетами. А так за 20 следующих лет было выпущено около 1 800 изделий БМ ЗРК «Оса» и его модификаций.5. ЗРК «Оса» (индекс ГРАУ — 9К33, по классификации МО США и НАТО: SA-8 Gecko («Геккон»)) перед главными проходными завода.

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© farm1.staticflickr.com ЗРК «Оса» принят на вооружение 4 октября 1971 года. Комплекс оснащён четырьмя зенитными управляемыми ракетами 9M33, модификация «Оса-АК» имеет 6 ракет 9М33М2, а «Оса-АКМ» — 6 ракет 9М33М3.В состав комплекса входит:• боевая машина (БМ) 9А33БМ4;• транспортно-заряжающая машина 9Т217БМ2 на 12 ракет;• зенитная управляемая ракета 9М33М3;• машина автоматизированной контрольно-испытательной подвижной станции 9В242-1;• юстировочная машина 9В914Н;• машина технического обслуживания 9В21ОН;• комплект наземного оборудования 9Ф16М2.6. Серийное производство ЗРК «Оса» в цехе 133.

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© farm2.staticflickr.com 7. ЗРК «Оса» на параде в Москве.

4 ЗРК ОСА

© farm1.staticflickr.com Новый импульс у завода появился благодаря созданию в 1981 году первого прототипа «Тора». ЗРК «Тор» (индекс ГРАУ — 9К330, по классификации МО США и NATO — SA-15 Gauntlet («Латная рукавица»)) создавался как ответ на появление новых средств воздушного нападения. Помимо решения традиционной задачи борьбы с пилотируемой авиацией, теперь войсковые ЗРК должны были обеспечить уничтожение таких современных средств поражения, как ракеты «воздух-земля», планирующие авиабомбы типа walleue, а также на тот момент еще перспективных СВН — крылатых ракет типа ALCM, ASALM и Tomahawk, разведывательно-ударных дистанционно пилотируемых летательных аппаратов типа BGM-34С. Отдельное внимание уделялось и обеспечению возможности борьбы с противорадиолокационными ракетами типа Shraik и HARM. Начиная с середины восьмидесятых, Ижевский электромеханический завод развернул производство нескольких модификаций комплекса «Тор».8. В цехах 80-е годы

3 В цехах 80-е годы

© farm1.staticflickr.com После распада Советского Союза заводу, незадолго до того получившему имя «Купол», пришлось искать способы выживания и начать разрабатывать продукцию гражданского назначения. Уже в 1992 году ИЭМЗ выпустил первые партии оборудования для нефтедобывающей промышленности. Позже спектр невоенной продукции расширился климатическим оборудованием, в первую очередь, системами отопления, специальной аппаратурой для атомной промышленности и т. д. И сегодня завод эту тему совсем не забывает.8. В одном из цехов 2000-е годы.

6 2000-е

© farm1.staticflickr.com В 2002 году Ижевский электромеханический завод вошёл в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей», что позволило вновь поднять голову, и как следствие создать новый ЗРК «Тор-М2» и его модификации. Итак, в 2008 году завершены государственные испытания ЗРК «Тор-М2У» и начато производство первой серии изделий ЗРК «Тор-М2К», а в 2015 году было начато серийное производство ЗРК «Тор-М2». С 2017 года были изготовлены первые изделия ЗРК для эксплуатации в условиях Крайнего Севера.9. ЗРК «Тор-М1» на территории завода.

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© farm1.staticflickr.com 10. Что сразу бросается в глаза, попадая на завод, так это большое количество молодых ребят, которые здесь работают. Здорово, что им удалось не только сохранить преемственность, но и развить её. По поводу оснащенности, у них всё ок тоже.

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© farm1.staticflickr.com 11. Листообрабатывающий центр с ЧПУ цеха штамповочного и каркасно-сварочного производства цеха № 104.

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© farm1.staticflickr.com 12. Высокопроизводительные обрабатывающие центры с ЧПУ цеха № 116.

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© farm1.staticflickr.com 13. Участок механической обработки цеха № 116

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© farm1.staticflickr.com 15. Вот наших алюминщиков санкциями обложили, ладно, найдём куда девать этот крылатый металл и на родине :).

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© farm1.staticflickr.com Как известно, Система российской ПВО считается эшелонированной: на дальних подступах воздушного противника встречают ракеты комплекса С-400, а если вдруг кому-то удастся преодолеть их заслон, то в дело вступят комплексы средней дальности «Бук». У наших же «Торов» особая миссия, бить врага на предельно малых высотах. И знаете, шансов мало уцелеть, коли попали на мушку. Как заявили представители завода, один выстрел — одна цель!

16. Цех финальной сборки ЗРК «Тор». Именно здесь около 600 сотрудников в три смены и круглосуточно создают воздушный щит для нашей страны. Кстати, все операции на данном участке осуществляются вручную.

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© farm1.staticflickr.com Зенитный ракетный комплекс «Тор» серии «М2» принят на вооружение нашей страны в 2012 году, точнее его модификация «М2У». Это он может обстреливать одновременно четыре цели (при этом следить сразу за 48) четырьмя ракетами, то есть решать задачи, которые раньше решали два комплекса «Тор-M1». Данный комплекс отличает высокая автоматизация работы, а расчет боевой машины состоит всего из двух человек, командира и оператора. Обычно всепогодный ЗРК «Тор-М2» разворачивается в течение 3 минут и способен поражать летящие со скоростью до 700 м/с аэродинамические цели на расстоянии 1-12 км на высотах от 100 метров до 10 км. При этом он способен вести огонь на ходу без остановок, что позволяет защищать технику и на марше.Напомню, что «Тор» не один в поле воин. Например, в состав ЗРК «Тор-М2Э» входят:Боевые средства:боевая машина (БМ) 9А331МК (на колесном шасси или БМ 9А331МУ (на гусеничном шасси);зенитный ракетный модуль (ЗРМ) 9М334 с четырьмя зенитными управляемыми ракетами 9М331.Технические средства:транспортно-заряжающая машина (ТЗМ) 9Т244;транспортная машина 9Т245;машина технического обслуживания (батарейная МТО) 9В887М2К;машина технического обслуживания (полковая МТО) 9В887-1М2К;машина группового комплекта ЗИП 9Ф399-1М2К;комплект такелажного оборудования 9Ф116;тренажер операторов боевых машин;мастерская технического обслуживания МТО-АГ3М1.Дополнительно с комплексом может поставляться подвижный унифицированный батарейный командный пункт (БКП) 9С737МК. БКП 9С737МК осуществляет управление групповыми действиями батареи БМ, связь с высшими и средними эшелонами ПВО.

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© farm1.staticflickr.com У нас в загашниках есть ещё и «Тор-М2» в модификации «КМ». Он создан в модульном исполнении и может размещаться на различных видах шасси. Такой автономный боевой модуль всего за 10 минут может быть краном установлен на любую подходящую по массогабаритам платформу: крышу дома, палубу корабля, гусеничное или автомобильное шасси или на прицеп. Главное условие — платформа должна иметь грузоподъемность не менее 20 тонн. Кстати, в сентябре 2016 года автономный боевой модуль ЗРК «Тор-М2КМ» провел успешные стрельбы по различным видам воздушных целей с борта фрегата «Адмирал Григорович», шедшего в открытом море со скоростью восемь узлов. Между прочим, это были первые в мире успешные стрельбы сухопутного ЗРК с борта боевого корабля.

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© farm1.staticflickr.com 19. Вот так выглядит антенно-пусковое устройство (АПУ). По сути это подвижная часть боевой машины. Она содержит три основные системы: станцию обнаружения, станцию наведения, и, собственно, пусковую шахту для ракет.

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© farm1.staticflickr.com 20. Это детальки не для женского варианта ЗРК, а просто так выглядит Автономная Колонка Захвата ракеты :).

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© farm1.staticflickr.com А почему именно такое название «Тор»? Оказывается, это совсем не дань и почёт скандинавскому богу грома и бури, а наша отечественная военная практика давать аналогичным боевым машинам имена в честь геометрических фигур (есть же ещё ЗРК «Куб» (экспортное название «Квадрат»), ЗРК «Круг» и т. д. ). Дело в том, что область поражения таких ЗРК в воздушном пространстве очень напоминает геометрическое тело, похожее на бублик, фигуру тороид, отсюда и такое название.

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© farm1.staticflickr.com 22. На вопрос, а сколько же таких боевых машин вы делаете, скажем, в год? Ответ был прост, в рамках гособоронзаказы, мы его выполняем на все 100%.

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© farm1.staticflickr.com 23. В данной машине будет находится определенная запаска для «Торов».

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© farm1.staticflickr.com 24. Силовая установка питания изделий, именно она отвечает за обеспечение электроэнергией аппаратуры комплекса боевой машины.

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© farm1.staticflickr.com 25. Каждая машина после сборки проходит серьёзные испытание, в том числе и на мороз, дождь и т. д. Вот как раз очередную машинку испытывают при температуре минус 50 градусов. Здесь она мёрзнет на протяжении восьми часов.

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© farm1.staticflickr.com 26. ЗРК «Тор-М2К» для наших друзей из Республики Беларусь. Данная ЗРК создана на базе шасси Минского завода колесных тягачей. Такая машина достаточно легкая и может развивать скорость до 90 км/ч. А так произведенные на «Куполе» ЗРК находятся на вооружении более чем в 20 странах мира.

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© farm1.staticflickr.com 27. Внутри тоже всё на высоте, гламурная кожа, просторный салон, коробка автомат, климатика, в багажнике вместо биты, несколько ракет, что ещё для счастья надо :).

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© farm1.staticflickr.com 28. Вот так выглядит в машине центр управления полётов ракет. Кстати, самая важная кнопка тут не красная, а зелёная, причём их тут две (пуск первой ракеты и пуск второй). Через 4 секунды после запуска второй ракеты, можно снова повторить.

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© farm1.staticflickr.com 29. Сборка-разборка ЗРК «Тор-М2ДТ» (9K331МДТ)

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© farm1.staticflickr.com 30. А вот эти красавцы для Арктики на параде Победы в этом году.

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© farm2.staticflickr.com ЗРК «Тор-М2ДТ» был разработаны в 2016 году. Впервые представлен широкой публике на военном параде Победы на Красной площади 9 мая 2017 года. Он из себя представляет версию стандартного армейского комплекса «Тор-М2», размещенную на двухзвенном транспортере повышенной проходимости ДТ-30ПМ. Данные ЗРК способны одновременно вести стрельбу по четырём воздушным целям, атакующим с различных направлений. Данные комплексы обладают уникальной проходимостью, могут преодолевать рвы, даже плавать, не теряют свою работоспособность при 50-градусном морозе (аналогичная температура только с плюсом для них тоже норма). В составе комплекса входят 16 зенитных ракет вертикального старта с дальностью поражения до 12 км и высотным диапазоном до 10 тысяч метров. Можно расслабиться — аналогов в мире нет!

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12 Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс Тор-М2ДТ

© farm2.staticflickr.com Кроме продукции стратегического назначения, завод «Купол» в последнее время активно погружается и в гражданский сегмент. Они производят теплообменное оборудование, оборудование для нефтегазовой и атомной промышленности, для ликеро-водочного производства, а также нанокомпозиты и особо чистые материалы. Надеюсь, в следующий раз загляну и на эти производства.