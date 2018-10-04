Строительство нового Южно-Сахалинского аэропорта

На строительстве нового аэровокзального комплекса аэропорта Южно-Сахалинска к концу сентября смонтировано 4170 тонн металлоконструкций. В августе этот показатель был равен 2300 тонн. На 2 октября 2018 года смонтировано два блока корпуса здания, что составляет половину от общего объёма терминала. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Вместе с основным подрядчиком — «Сахалинской механизированной колонной № 68», на стройплощадке трудятся ещё четыре компании: ПКК «Модерн инжиниринг системс» — заняты трубопроводами, «Стройинвест» — ведут работы в котельной, «Авита» и «Группа компаний СКА» наряду с мехколонной, занимаются монтажом металлоконструкций здания аэровокзала. Строители продолжают прокладывать инженерные сети, работать над устройством теплотрассы, водоводов и электрических сетей. Всего на объекте трудится 195 человек и 46 единиц техники.

Кроме монтажа металлоконструкций, из которых собирается главное здание, в октябре продолжится армирование, бетонирование, обшивка стен, разработка траншеи, монтаж железобетонных лотков, укладка трубопроводов.

Еще одним важным шагом, который главная подрядная организация планирует сделать в октябре, станет заключение договоров на изготовление ключевого оборудования. В перечень оснащения для будущего аэровокзала включены системы обработки багажа, досмотра и таможенного контроля, а также лифты, эскалаторы и телескопические трапы.