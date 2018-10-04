Впервые в Кирове детская поликлиника открылась в отдельном здании
4 октября в Кирове состоялось открытие нового консультативно-диагностического отделения. Двухэтажное здание площадью более 850 кв.м. станет полноценным медицинским учреждением для развивающейся части города.
Здесь примут маленьких пациентов со всего юго-западного района Кирова, который за последние годы пополнился новыми микрорайонами — Урванцево и Метроград.
Плановая мощность отделения — 160-200 посещений в смену. Здесь будет работать кабинет охраны зрения, кабинет врача-кардиолога, аллерголога с постановкой аллергопроб, врача-онколога, дерматовенеролога. Пациентов будут принимать невролог, отоларинголог, офтальмолог, хирург, травматолог-ортопед, гинеколог, ревматолог, физиотерапевт, врач ультразвуковой диагностики. Также планируется открыть на базе поликлиники дневной стационар.
В новое отделение ДКДЦ по направлению участкового педиатра смогут обращаться за помощью к «узким» специалистам дети из разных районов города и всего региона.
Новое отделение — это единственное отдельно стоящее здание детской поликлиники в городе Кирове, остальные в большинстве своем располагаются на первых этажах жилых домов. Учреждение было создано в имеющемся неиспользуемом имущественном комплексе за счет внутренних средств в короткие сроки.
До конца года в Кирове и области после ремонта откроются еще несколько учреждений здравоохранения. Это и обновленные детские поликлиники, и женские консультации
- Великоросс
- 04.10.201820:02
- 1
05.10.1801:19:40