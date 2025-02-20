В Кильмези Кировской области для приёма пациентов открылась новая поликлиника

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Строительство выполнено по проекту модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение». На текущей неделе новая поликлиника Кильмезской ЦРБ начала прием пациентов.

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Ранее поликлинический прием проводился в деревянных корпусах больничного городка. Сейчас для заботы о здоровье жителей района — более 1200 квадратных метров современного пространства. Главный врач Кильзмезской ЦРБ Константин Ившин рассказал, что функционально поликлиника разделена на несколько зон с учетом бережливых технологий. Это обеспечивает разделение потоков взрослых и детей, а также обеспечивает прием с учетом инфекционной безопасности.

Детская консультация имеет несколько входов и отдельную регистратуру. В подразделении организован блок здорового ребенка и фильтр-бокс. В консультации оснащены кабинеты педиатров, процедурные кабинеты. Организована комната матери и ребенка, имеется комфортная зона ожидания приема с игровым уголком и даже колясочная.

Во взрослой поликлинике также есть свой фильтр-бокс. В структуре поликлиники организованы и оснащены с учетом порядков оказания медицинской помощи кабинеты участковой службы — терапевтов и врача общей практики, кабинеты инфекциониста, хирурга с перевязочным блоком и гипсовой, офтальмолога, психиатра-нарколога, отоларинголога, акушера-гинеколога. Имеются кабинеты неотложной медицинской помощи и доврачебного приема, кабинет профпатологии и процедурные кабинеты. Выделены профилактическая зона и смотровой кабинет.

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