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Производство

Петродворцовый Часовой завод — «Ракета» набирает ход.

  •  © img-fotki.yandex.ru

Старейшее предприятие России, Петродворцовый Часовой Завод «Ракета», было основано Петром I в 1721 году. После Великой Отечественной войны предприятие производит часы под маркой «Победа». С 1961 года завод выпускает часы «Ракета», названные в честь первого полета в космос Юрия Гагарина.

История завода.

Петродворцовый часовой завод был основан Петром I в 1721 году. В 1733 году в Россию из Базеля прибыл швейцарский часовой мастер Исаак Брукнер, которому доверили совершенствовать оборудование и обучать работников. Он стал первым значимым управляющим завода и оставался на этом посту без малого 15 лет.

В то время завод назывался «Петергофская Императорская Гранильная фабрика». В его цехах изготавливались декоративные предметы из драгоценных и полудрагоценных камней для императорской семьи, в том числе роскошные каменные шкатулки и настольные часы. Во второй половине XIX века с фабрикой сотрудничал часовщик Вильгельм Тальберг для изготовления своих карманных механических часов.

После Октябрьской революции 1917 года заказы на изделия из драгоценных камней стали поступать всё реже, и завод постепенно переориентировался на изготовление рубиновых камней для часовых механизмов, а затем запустил собственное производство часовых механизмов и наручных часов.

В частности, на заводе были созданы знаменитые часы марки «Победа» и «Ракета», которые изготавливаются и по сей день.В 1970-х — 80-х годах на Петродворцовом часовом заводе работало более 7 тысяч человек, ежегодно производилось около 5 миллионов механических часов. Завод вошел в число крупнейших часовых производств мира.

По окончании непростых 1990-х годов завод, с помощью швейцарских инженеров, провел масштабную модернизацию производственных мощностей, взяв курс на постоянное повышение качества продукции.

На сегодняшний день Петродворцовый часовой завод изготавливает все детали собственных часовых механизмов (в том числе балансовый регулятор), а также любые типы часовых деталей и узлов для сторонних заказчиков. Разработанные заводом технологии используются не только в часовом производстве, но и в других отраслях, в том числе в автомобилестроении, судостроении и авиакосмической промышленности.

©Видео с youtube.com

В 2009 году предприятие вступило в стадию реорганизации, под руководством российских и швейцарских специалистов. Один из них — бывший директор по производству Rolex.

«Ракета» это одна из редких мировых мануфактур, производящих собственные часовые механизмы от, А до Я, включая спираль и баланс.

В 2014 году завод запустил свой новый механизм «Ракета-Автомат», один из самых надежных механизмов в мире. На его основе были созданы новые модели для коллекций часов Ракета «Петродворцовый Классик», Ракета «Звезда», Ракета «Полярные» и Ракета «Амфибия».

  •  © raketa.com

С 2015 года Петродворцовый Часовой Завод предлагает эксклюзивные именные часы!

Производство.

  •  © img-fotki.yandex.ru
  •  © raketa.com
  •  © raketa.com
  •  © raketa.com
  •  © raketa.com
  •  © raketa.com

©Видео с youtube.com

©Видео с youtube.com

Некоторые модели часов

  • Ракета "Байконур" 0196
  • Ракета "Байконур" 0196
  •  © raketa-shop.com
  • Победа "Ильюшин" C093
  • Победа "Ильюшин" C093
  •  © raketa-shop.com
  • Ракета "Балерина" 0202
  • Ракета "Балерина" 0202
  •  © raketa-shop.com
  • Ракета "Звезда" 0053
  • Ракета "Звезда" 0053
  •  © raketa-shop.com
  • Ракета "Амфибия" D122
  • Ракета "Амфибия" D122
  •  © raketa-shop.com
  • Ракета "Моряк" 0214
  • Ракета "Моряк" 0214
  •  © raketa-shop.com
  • Победа "Офицерские" 0094
  • Победа "Офицерские" 0094
  •  © raketa-shop.com

Механизмы

«РАКЕТА — АВТОМАТ 2616»

Модернизированный механизм с автоподзаводом и функцией даты. Механизм является новейшей разработкой конструкторов Часового Завода «Ракета». Механизм обладает очень высокой скоростью завода механизма, а ручной завод независим от автоподзаводной системы.

Функции: Календарное устройство числа месяца мгновенного действия, часы, минуты, секунды

«РАКЕТА — АВТОМАТ 2624»

Механизм на 24 часа создан на базе механизма с автоподзаводом «Ракета — Автомат» — одного из самых надежных в мире. Разработан для работы в самых разных условиях — как в штатном режиме, так и при экстремальных условиях эксплуатации, где тяжело отличить день от ночи, например, за Северным полярным кругом.

Ручной завод независим от автоподзаводной системы. Подзавод посредством инерционного сектора осуществляется в двух направлениях. Функции: 24 часа, часы, минуты, секунды

«РАКЕТА — АВТОМАТ 2615»

Совершенно уникальный механизм с автоподзаводом, выпущенный в России впервые за 30 лет! По некоторым критериям новый механизм уже превосходит калибры известных швейцарских компаний:

— очень высокая скорость завода механизма;

— ручной завод независим от автоподзаводной системы;

— подзавод посредством инерционного сектора осуществляется в двух направлениях.

«РАКЕТА 2609 HA»

Один из самых износоустойчивых в мире часовых механизмов с ручным заводом. Став классикой, механизм вдохновил современных часовщиков на создание механизма «РАКЕТА — АВТОМАТ» и многих других.

  •  © raketa.com

«РАКЕТА 2623 H»

Механизм с ручным заводом на 24 часа изготовлен на базе механизма 2609.НА и опережает по надежности своего советского предшественника. Разработан специально для работы в экстремальных условиях полярных широт и в космосе.

  •  © img-fotki.yandex.ru

Источники:

 http://raketa.com/ 

 https://mitrofanova-m.livejournal.com/314381.html 

 http://petrodvorets.com/ 

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http://raketa.com/

Петродворцовый часовой завод, "Ракета", часы
  • SergeySeverny SergeySeverny
    05.10.1806:10:28

    легенда!

    #1074183
  • Нет аватара nabludatel71
    05.10.1809:09:21

    Больше российских часов, хороших и разных!

    У меня — Михаил Москвин. Третий год уже, как в офис переехал, ношу.

    #1074214
  • Seriomilander Seriomilander
    05.10.1809:14:09

    Иногда ношу эти часы, они остались мне от деда. Сначала переживал за них, но истрепав три кожаных ремешка успокоился.    

    P.S. Надеюсь, новые изделия такие же надежные!

    Отредактировано: Seriomilander~09:14 05.10.18
    #1074215
  • Ivanych Ivanych
    05.10.1809:34:20

    У видел статью, руки зачесались «куплю!», зашел в первый попавшийся интернет часовой магазин, самые дешевые 13600 руб, «как у Крикалёва» 78000(!) руб.

             

    #1074217
    • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
      05.10.1810:02:16

      Часы давно превратились из рядового массового хронографа в предмет престижа. Сейчас знающие люди оценивают солидность друг друга по часам (и по ботинкам). Все остальные смотрят время по мобильникам. Поэтому дешево это быть не может.

      #1074224
      • Нет аватара gritsevsky
        05.10.1810:49:04

        Все остальные смотрят время по мобильникам. Поэтому дешево это быть не может.

        Надоело смотреть время по мобильнику, неудобно. Купил китайские электронно-механические часы за 390 рублей. Время показывают с точностью около пары секуно в месяц. Больше ничего не показывают. Но мне от них больше ничего и не надо    

        Это я к чему. Не могут быть дешевыми механические часы при наличии дешевой китайской альтернативы показывающей время ничуть не хуже. Не всем нужны часы для понтов, некоторые их используют чтобы время знать    

        #1074236
      • Ivanych Ivanych
        05.10.1811:03:03

        Не думаю что в советские времена Ракета была дешевыми часами. Господин Seriomilander пишет что дедовы до сих пор ходят, значит хорошие часы. А хорошее ни когда дешевым не было. Может не очень дорогим, но дешевым никогда. «Как у Крикалёва» не грех и внукам в наследство оставить. Очень жалею что «накрылся» Рекорд. Отличные часы были. с 2004 по 2010 только их и покупал. Стоили не дорого, выглядели на 5+, к механической части претензий ни каких. Одни разбил, другие потерял. Хотел третьи купить, а все, больше нет.

        #1074244
    • Павел Бучин Павел Бучин
      05.10.1810:03:42

      Самые дешевые 6 500, механика от 50 000.

      #1074226
  • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
    05.10.1810:07:12

    Когда-то я купил с первой стипендии в универе себе вот такую «Ракету»:

    •  © pics.meshok.net

    Это был просто шик! Счастлив был как поросенок. Служили мне верой и правдой 20 лет, пока нехорошие люди не сперли на вокзале (мыл руки в туалете, снял часы, увели прямо из-под носа).    

    #1074229
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