Старейшее предприятие России, Петродворцовый Часовой Завод «Ракета», было основано Петром I в 1721 году. После Великой Отечественной войны предприятие производит часы под маркой «Победа». С 1961 года завод выпускает часы «Ракета», названные в честь первого полета в космос Юрия Гагарина.

История завода.

Петродворцовый часовой завод был основан Петром I в 1721 году. В 1733 году в Россию из Базеля прибыл швейцарский часовой мастер Исаак Брукнер, которому доверили совершенствовать оборудование и обучать работников. Он стал первым значимым управляющим завода и оставался на этом посту без малого 15 лет.

В то время завод назывался «Петергофская Императорская Гранильная фабрика». В его цехах изготавливались декоративные предметы из драгоценных и полудрагоценных камней для императорской семьи, в том числе роскошные каменные шкатулки и настольные часы. Во второй половине XIX века с фабрикой сотрудничал часовщик Вильгельм Тальберг для изготовления своих карманных механических часов.

После Октябрьской революции 1917 года заказы на изделия из драгоценных камней стали поступать всё реже, и завод постепенно переориентировался на изготовление рубиновых камней для часовых механизмов, а затем запустил собственное производство часовых механизмов и наручных часов.

В частности, на заводе были созданы знаменитые часы марки «Победа» и «Ракета», которые изготавливаются и по сей день.В 1970-х — 80-х годах на Петродворцовом часовом заводе работало более 7 тысяч человек, ежегодно производилось около 5 миллионов механических часов. Завод вошел в число крупнейших часовых производств мира.

По окончании непростых 1990-х годов завод, с помощью швейцарских инженеров, провел масштабную модернизацию производственных мощностей, взяв курс на постоянное повышение качества продукции.

На сегодняшний день Петродворцовый часовой завод изготавливает все детали собственных часовых механизмов (в том числе балансовый регулятор), а также любые типы часовых деталей и узлов для сторонних заказчиков. Разработанные заводом технологии используются не только в часовом производстве, но и в других отраслях, в том числе в автомобилестроении, судостроении и авиакосмической промышленности.

©Видео с youtube.com

В 2009 году предприятие вступило в стадию реорганизации, под руководством российских и швейцарских специалистов. Один из них — бывший директор по производству Rolex.

«Ракета» это одна из редких мировых мануфактур, производящих собственные часовые механизмы от, А до Я, включая спираль и баланс.

В 2014 году завод запустил свой новый механизм «Ракета-Автомат», один из самых надежных механизмов в мире. На его основе были созданы новые модели для коллекций часов Ракета «Петродворцовый Классик», Ракета «Звезда», Ракета «Полярные» и Ракета «Амфибия».

С 2015 года Петродворцовый Часовой Завод предлагает эксклюзивные именные часы !

Производство.

©Видео с youtube.com

©Видео с youtube.com

Некоторые модели часов



Ракета "Байконур" 0196

© raketa-shop.com



Победа "Ильюшин" C093

© raketa-shop.com



Ракета "Балерина" 0202

© raketa-shop.com



Ракета "Звезда" 0053

© raketa-shop.com



Ракета "Амфибия" D122

© raketa-shop.com



Ракета "Моряк" 0214

© raketa-shop.com



Победа "Офицерские" 0094

© raketa-shop.com

Механизмы

«РАКЕТА — АВТОМАТ 2616»

Модернизированный механизм с автоподзаводом и функцией даты. Механизм является новейшей разработкой конструкторов Часового Завода «Ракета». Механизм обладает очень высокой скоростью завода механизма, а ручной завод независим от автоподзаводной системы.

Функции: Календарное устройство числа месяца мгновенного действия, часы, минуты, секунды

«РАКЕТА — АВТОМАТ 2624»

Механизм на 24 часа создан на базе механизма с автоподзаводом «Ракета — Автомат» — одного из самых надежных в мире. Разработан для работы в самых разных условиях — как в штатном режиме, так и при экстремальных условиях эксплуатации, где тяжело отличить день от ночи, например, за Северным полярным кругом.

Ручной завод независим от автоподзаводной системы. Подзавод посредством инерционного сектора осуществляется в двух направлениях. Функции: 24 часа, часы, минуты, секунды

«РАКЕТА — АВТОМАТ 2615»

Совершенно уникальный механизм с автоподзаводом, выпущенный в России впервые за 30 лет! По некоторым критериям новый механизм уже превосходит калибры известных швейцарских компаний:

— очень высокая скорость завода механизма;

— ручной завод независим от автоподзаводной системы;

— подзавод посредством инерционного сектора осуществляется в двух направлениях.

«РАКЕТА 2609 HA»

Один из самых износоустойчивых в мире часовых механизмов с ручным заводом. Став классикой, механизм вдохновил современных часовщиков на создание механизма «РАКЕТА — АВТОМАТ» и многих других.

«РАКЕТА 2623 H»

Механизм с ручным заводом на 24 часа изготовлен на базе механизма 2609.НА и опережает по надежности своего советского предшественника. Разработан специально для работы в экстремальных условиях полярных широт и в космосе.





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Источники:

http://raketa.com/

https://mitrofanova-m.livejournal.com/314381.html

http://petrodvorets.com/