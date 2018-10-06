«Восток» дело тонкое, а главное точное, стильное и красивое!

Свою историю Чистопольское часовое производство ведет с осени 1941 года. Эвакуированный завод прибывал по Казанской железной дороге, водным и воздушным транспортом. Оборудование второго Московского часового завода, размещенное в 170 вагонах, доставлялось в Казань и отправлялось в Чистополь на баржах. Первая баржа прибыла в город 10 ноября 1941 года, после прекращения навигации станки доставляли вплоть до февраля 1942 года, в сорокаградусные морозы, на лошадях по ледовой дороге через Каму. Вместе с оборудованием Московского часового завода прибыли в Чистополь из Москвы 488 специалистов во главе с директором. Тем не менее, рабочих рук не хватало, приходилось набирать сотрудников из местных и эвакуированных жителей. На работу принимались 14 и 15-летние подростки, которые вместе с москвичами занимались монтажом оборудования, заодно обучаясь новым профессиям. Коллектив эвакуированного в Чистополь второго Московского часового завода в годы войны занимался изготовлением танковых часов, запалов для противотанковых гранат. По специальным ведомственным заказам на предприятии были разработаны и внедрены в серийное производство конструкция 60-суточной мины замедленного действия, приборы расхода горючего на самолетах, технические узлы для торпед, самописцы для гидрометеорологической службы.

Почти восемьдесят лет предприятие выпускает мужские механические наручные часы. Первые чистопольские часовщики, славящиеся высочайшим профессионализмом, сформировали в грозные военные годы, когда завод выпускал часовые механизмы для нужд фронта, принципы надежной и точной работы. Они-то и стали обязательными для всех последующих поколений работников.

Чистопольские часовщики своим трудовым подвигом внесли свой вклад в победу советского народа над фашизмом и восcтановление страны.

С 1965 году Чистопольский часовой завод «Восток» стал официальным поставщиком часов для Министерства обороны. Часы «Командирские», как стали называться эти хронометры, сразу же завоевали признание у кадровых офицеров из-за своей надежности и практичности.

В 1967 году специально по заказу ВМФ СССР на Чистопольском часовом заводе «Восток» были изготовлены первые часы «Амфибия», ставшие знаковым предметом того времени. Часы «Амфибия» безотказно работают на глубине до 200 метров в условиях значительных перепадов температур и давления.

В 1970 е годы совместно с Министерством приборостроения средств автоматизации и систем управления ГЛАВЧАСПРОМ начато производство специальных наручных часов, предназначенных для эксплуатации под водой на глубине до 300 метров, наручных водолазных часов.

В 1975 году часы «Амфибия» побывали в космосе в первой экспедиции на космическую станцию «Салют-4» на космическом корабле «Союз -17». Часы входили в состав экипировки бортинженера станции Георгия Михайловича Гречко. Полет продолжался 29 суток.

Производство

Заготовительное производство

Выполняемые операции: правка, резка металла на длины, шлифовка по диаметру, волочение, фильерная протяжка.

Обрабатываемый материал: сталь, латунь, бронза, алюминий.

Точность изготовления: до 0,005мм при шлифовке, 0,01мм при волочении, 0,07мм при фельерной протяжки.

Оборудование: Правильные станки: Арно-ЛОЗЕ, с-22.

Пресс ПМ-3, калибровочные, протяжно-калибровочные, волочильные станки.

Бесцентровошлифовальные станки CINCINATTI, SASL-125, 3E-183B.

Автоматно-токарное производство

Выполняемые операции: токарные, моечные.

Обрабатываемые материалы:

А75, 20АР, 12×18н9, ЛС 63-3, Бр-Б2, ЛС59-1, Л63

Максимальный диаметр прутка 16мм

Точность изготовления: 0.006мм

Шероховатость: Rz1.6

Оборудование:

Станок автоматного точения: (Швейцария) «Tорнос» Н-7, «Tорнос» М-7, «Tорнос» R10, «Tорнос» R16- Щвейцария, 1Б10А, Т-294, 1Б10 В, 1М10А, 1Р103 и др.

Трибо-колесное производство

Выполняемый операции: зубофрезерные, полировальные, термообработка, штамповочные, пассивация, хим. полировальные, мойка, слесарно-сборочные, шлифовочные, сверлильные, резьбонарезные.

Обрабатываемые материалы: А75,20АР, 12×18н9, СТ10, У10А-С, У10А, 12×18н9, ЛС-59, 13Х, Бр-Б2, МН-19.

Точность зубофрезерные операций 0,015

Точность полировальных операций 0,004мм

Шероховатость Rz 0,2 (при полировке)

Оборудование: Фрезерные станки Ф-2А, Станок токарный Т-28, Станок полировальный С-8а, Ш-8а, Станок плоскошлифовальный Ш-459, С-126, Станок токарный С-1А, С-193, С-1АТ, З/фрезерный автомат С-40, С-186, «Тиль-84», «ВАЛИ-90», «Ламберт-109», Станок фрезерный С-47, 675П, С-169, Установка для виброполировки Ш-495 и др.

Платино-мостовое производство

Выполняемый операции: зубофрезерные, полировальные, термообработка, штамповочные, галтовочные, мойка, слесарно-сборочные, шлифовочные, фрезерные, сверлильные, резьбонарезные, пескоструйная обработка, прессовые (чеканка).

Обрабатываемые материалы: А75,20АР, ЛС63-3, 40КНХМВТЮ, проволока II, УВА 0.15, лента стальная термообработанная для берд

Точность зубофрезерные операций: 0,015мм

Точность полировальных операций: 0,006мм

Шероховатость Rz 3.2, Rz0.8 (при полировке)

Оборудование: Многопозиц. автомат А-281; Пресс автомат Д-335; Токарный п/автомат С-57; Установка д/дробестрОГМ-436; Многопоз. станок автомат Имобердорф; Zumbax Z-14; Спец. фрезерный автомат Ф-466 и др.

Производство внешних оформлений

Выполняемые операции: токарные, фрезерные, шлифовальные, полировальные, чеканочные, слесарные, очистка, сборочные, шелкография, малярные, печатные, прессовые, штамповочные, сверлильные, резьбонарезные, заточные, приварочные, рисовальные, пескоструйная обработка.

Обрабатываемые материалы: Л-63, ЛС-59-1, 12Х18Н10Е, МН-19, сталь 10, У10А, проволока пружинная стальная, проволока бронзовая

Максимальный размер прутка: Ø 25 мм, длина до 5 м.

Максимальный размер заготовки циферблата: лента 37мм х 0,55мм

Точность изготовления: 0,05 мм.

Шероховатость: Rz 0,4

Оборудование: Полуавтомат токарный 1046-У, Станок резьбонарезной Жолиат, Полуавтомат токарный Т-450, Станок фрезерный 6Т82Г, ФУ32, АФ375, Станок САСЛ-125, Пресс 360 Т, Willemin-Macodel W130, Willemin-Macodel W200, Willemin-Macodel W206, Установка для аэрографии СК-125, Станок DX4 и др.

Сборочное производство

Выполняемые операции: сборка узлов к часам наручным, сборка механизмов и часов наручных, изготовление спирали часовой, заточные.

Обрабатываемые материалы: 42НХТЮА

Максимальный диаметр прутка

Точность изготовления: 0,0005мм

Шероховатость: Rz0.32

Используемое оборудование: Волочильный станок Д-64М, ДБП507, ЗИМ-9101, Прокатный станок Д-63, Станок многократного волочения ДБП 527, Машина разрывная РМ-3-1, Моечная машина «Жема», Ультразвуковая ванна «Сапфир» 9,5ТТЦ, Э/печь СУОН-0,3.2/12,5-И1, Э/печь СНОЛ 3,5/3-И3, «Омего-Матик"/"Класс-О-Матик», «Баланс О-Матик», «Баланс -О-Тест», Приборы для проверке точности хода ППЧ-7, П-90, MTG 5000 и др.

Контрольно-испытательная служба

Выполняемые операции: испытание часов по ГОСТ 10733-98 (выборочный контроль оценочного числа, формы записи мгновенного хода, амплитуды колебания баланса, значений мгновенного суточного хода, обкатка механизмов, контроль суточного хода, чередования показаний календарного устройства, запаса хода, внешний вид).

Используемое оборудование: Приборы для проверки точности хода ППЧ-7, П-90, MTG 5000, стенд АП-344М (для заводки), конвейер пульсирующий, часовая станция 15Э165, установка для проверки на герметичность СК-17800000, термошкаф СНОЛ.

Стандарты качества остаются неизменными и применяются на заводе многие десятилетия в независимости от стоимости часов. Нужно отметить тот факт, что в свое время в СССР была разработана весьма жесткая система испытаний механизмов. Принципиальным пунктом этих испытаний являлся итоговый контроль часов на соответствие требованиям ГОСТа. Его продолжительность составляла 10 суток в 4 различных положениях: 6Н, 3Н, СН и 9Н при трех температурах 0 °C, +20°С и +40°С.

©Видео с youtube.com

О сеья добавлю, что часы «Восток» очень популярны в том числе и за рубежом за высокое качество и доступную цену.

Некоторые модели часов



МОДЕЛЬ АМФИБИЯ 2416/060007

© vostokinc.com



МОДЕЛЬ АМФИБИЯ 2415.01/090510

© vostokinc.com



МОДЕЛЬ АМФИБИЯ 2415.01/100815

© vostokinc.com



МОДЕЛЬ АМФИБИЯ 2415.01/110651

© vostokinc.com



МОДЕЛЬ АМФИБИЯ 2416/420288

© vostokinc.com



МОДЕЛЬ АМФИБИЯ 2426.02/960762

© vostokinc.com



КОМАНДИРСКИЕ 020716

© vostokinc.com



КОМАНДИРСКИЕ 2426.01/470612

© vostokinc.com



ВОСТОК 540854

© vostokinc.com



TURBINA 236700

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REEF 086492

© vostokinc.com



SCUBA 076800

© vostokinc.com



491210 ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

© vostokinc.com



ЖЕНСКИЕ 051339

© vostokinc.com

Очень радует, что в не простые времена 90-х завод выжил, не потерял компетенции и професионалов и та душа и труд, вложенная основателями и трудящимися прошлых лет не пропала, а проросла, а новом виде, еще более красивом и цветущим.

Источник

http://vostokinc.com/