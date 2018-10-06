Россия начала поставки мяса во Вьетнам
Первая партия готовой продукции отправляется во Вьетнам, с предприятия «Краснобор» Тульской области — это индейка.
При этом он отметил необходимость расширения ассортимента экспортируемых за рубеж продуктов — в первую очередь, за счет продукции глубокой переработки.
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- Константин Курсиков
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