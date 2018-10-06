Россия начала поставки мяса во Вьетнам

Россия начала поставки готовой мясной продукции во Вьетнам: предприятие «Краснобор» отправило в эту страну партию индейки, сообщил глава Россельхознадзора.

Первая партия готовой продукции отправляется во Вьетнам, с предприятия «Краснобор» Тульской области — это индейка.

При этом он отметил необходимость расширения ассортимента экспортируемых за рубеж продуктов — в первую очередь, за счет продукции глубокой переработки.