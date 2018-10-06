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Экспорт

Россия начала поставки мяса во Вьетнам

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Россия начала поставки готовой мясной продукции во Вьетнам: предприятие «Краснобор» отправило в эту страну партию индейки, сообщил глава Россельхознадзора.

Первая партия готовой продукции отправляется во Вьетнам, с предприятия «Краснобор» Тульской области — это индейка.

При этом он отметил необходимость расширения ассортимента экспортируемых за рубеж продуктов — в первую очередь, за счет продукции глубокой переработки.

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https://ria.ru/economy/20181005/1530093476.html

экспорт
  • Нет аватара GenOfDrag
    06.10.1812:13:45

    Фигасе индейку с Тулы во Вьетнам посылать    

    #1074477
    • Виктор Качурак Виктор Качурак
      06.10.1812:41:37

      А когда Аргентина или Австралия гонит свое мясо в страны по всему миру?!

      #1074481
    • Natiksoldatik Natiksoldatik
      06.10.1812:43:06

      Ну так «ножки буша» в СССР ,а потом и в Россию, из США возили. Что смешного, что теперь обратный процесс пошел?

      #1074482
    • A_SEVER A_SEVER
      06.10.1812:47:03

      Фигасе индейку с Тулы во Вьетнам посылать
      Причём своим ходом!    

      #1074483
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