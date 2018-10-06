Строительство железнодорожной части Крымского моста

Монтаж пролётов железнодорожной части Крымского моста со стороны Тамани:



© Фото автора (A_SEVER)



© Фото автора (A_SEVER)

Панорама строящегося моста со стороны Аршинцево — от точки съёмки до моста 7 километров!



© Фото автора (A_SEVER)

Строительство железнодорожного подхода к мосту в Керчи, вид в сторону станции Багерово:



© Фото автора (A_SEVER)

Фото автора, сентябрь 2018 года.