Строительство железнодорожной части Крымского моста
Монтаж пролётов железнодорожной части Крымского моста со стороны Тамани:
Панорама строящегося моста со стороны Аршинцево — от точки съёмки до моста 7 километров!
Строительство железнодорожного подхода к мосту в Керчи, вид в сторону станции Багерово:
Фото автора, сентябрь 2018 года.
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06.10.1823:40:34 Новый пролёт сделают и поставят, а упавший поднимут.
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07.10.1801:36:50 Вполне возможно.