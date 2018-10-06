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Фотофакты

Строительство железнодорожной части Крымского моста

Монтаж пролётов железнодорожной части Крымского моста со стороны Тамани:

  •  © Фото автора (A_SEVER)
  •  © Фото автора (A_SEVER)

Панорама строящегося моста со стороны Аршинцево — от точки съёмки до моста 7 километров!

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Строительство железнодорожного подхода к мосту в Керчи, вид в сторону станции Багерово:

  •  © Фото автора (A_SEVER)

Фото автора, сентябрь 2018 года.

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Крым, Керчь, Крымский мост, РЖД
  • Human RS Human RS
    06.10.1818:20:24

    Свежее видео по теме:

    ©Видео с youtube.com

    #1074539
    • A_SEVER A_SEVER
      06.10.1818:38:42

      Отвечу тут на вопрос автора видео — обязательно поеду в Крым на поезде. Но моя поездка на поезде скорее всего будет уже в 2020 году, а весной следующего года опять проеду по автомобильной части Крымского моста — мне это понравилось!    

      #1074545
  • Нет аватара христианин
    06.10.1823:15:07

    Упал пролет моста:

    ©Видео с youtube.com

    Отредактировано: A_SEVER~23:38 06.10.18
    #1074641
    • A_SEVER A_SEVER
      06.10.1823:40:34

      Упал пролет
      Новый пролёт сделают и поставят, а упавший поднимут.

      #1074656
  • Комментарий удален
  • Комментарий удален
  • Нет аватара Don
    06.10.1823:55:22

    А что там за ремонт, последствия навала крана устраняют?

    #1074660
    • A_SEVER A_SEVER
      07.10.1801:36:50

      последствия навала крана устраняют?
      Вполне возможно.

      #1074686
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