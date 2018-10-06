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Детские сады и школы

В селе Октябрьская Готня Белгородской области открыт новый культурно-образовательный центр

  •  © belregion.ru

Новое здание культурно-образовательного центра возведено на въезде в центральную часть села Октябрьская Готня на участке площадью более 4 га. Территория самого здания составляет почти 4750,4 тыс. кв. м. На строительство объекта из областного бюджета выделили более 175 млн рублей, в том числе на оборудование более 18 млн.

Центр включает школу на 100 мест, детский сад на 50 мест с игровой и спортивной площадками, а также спортивный зал, который при необходимости сможет трансформироваться в актовый. Также культурно-образовательный центр включает администрацию сельского поселения, Дом культуры, музей, библиотеку и офис семейного врача.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!

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https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=26345

объекты культуры, сельская жизнь, Белгородская область
  • Human RS Human RS
    06.10.1818:53:23

    В данном учреждении созданы необходимые условия для развития детей раннего дошкольного возраста. На каждом из двух этажей здания оборудованы по одному игровому и спальному помещению, имеется зал для спортивных и музыкальных занятий. На территории детского сада оборудованы две игровые прогулочные площадки, имеется спортивная площадка с беговой дорожкой для занятий физкультурой на свежем воздухе".

    •  © belregion.ru

    Отредактировано: Human RS~18:54 06.10.18
    #1074552
    • Нет аватара termometrix
      06.10.1819:13:13

      Там и написано: культурно-образовательный центр

      #1074564
  • A_SEVER A_SEVER
    06.10.1819:16:45

    В селе Октябрьская Готня
    Октябрьская БеГотня.    

    #1074565
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