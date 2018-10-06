В селе Октябрьская Готня Белгородской области открыт новый культурно-образовательный центр

Новое здание культурно-образовательного центра возведено на въезде в центральную часть села Октябрьская Готня на участке площадью более 4 га. Территория самого здания составляет почти 4750,4 тыс. кв. м. На строительство объекта из областного бюджета выделили более 175 млн рублей, в том числе на оборудование более 18 млн.

Центр включает школу на 100 мест, детский сад на 50 мест с игровой и спортивной площадками, а также спортивный зал, который при необходимости сможет трансформироваться в актовый. Также культурно-образовательный центр включает администрацию сельского поселения, Дом культуры, музей, библиотеку и офис семейного врача.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!