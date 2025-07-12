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Kотенко Cергей 12 июля 2025, 12:57 42 Транспорт, спецтехника и логистика

5 тепловозов серии ТЭМ18ДМ пополнили парк локомотивного депо Белгород-Курский

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 © gudok.ru

«Тепловозы полностью отечественные, в них нет ни единой импортной детали. Это экономичные локомотивы, потребляющие меньше топлива. При этом на тяговой мощности данный факт не отражается. Машины оснащены качественно новой системой микропроцессорного управления. Кабина оборудована электрической печкой, холодильником, кондиционером. Эргономичное кресло, два полноценных рабочих места, оснащённые рабочими пультами управления, облегчают задачи машинистов, выполняющих маневровые работы», — рассказал Сергей Сомов, начальник технического отдела эксплуатационного локомотивного депо Белгород-Курский.

Переоснащение технического парка депо началось в 2022 году. Тогда были получены первые 7 локомотивов. В 2023 и 2024 годах поступило ещё 30.

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Источник: gudok.ru

тепловозы ТЭМ18ДМ, РЖД, Белгородская область
  • Badassgoliath Badassgoliath
    12.07.2513:04:16

    Кабина оборудована электрической печкой, холодильником, кондиционером.

    Отлично. Дискомфорт от жары или холода увеличивает стресс, препятствуя умственной деятельности человека и тем самым повышая вероятность ошибок. Так что это не излишества, а необходимость.

    #1303493
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