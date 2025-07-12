5 тепловозов серии ТЭМ18ДМ пополнили парк локомотивного депо Белгород-Курский

5 тепловозов серии ТЭМ18ДМ пополнили парк локомотивного депо Белгород-КурскийСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
«Тепловозы полностью отечественные, в них нет ни единой импортной детали. Это экономичные локомотивы, потребляющие меньше топлива. При этом на тяговой мощности данный факт не отражается. Машины оснащены качественно новой системой микропроцессорного управления. Кабина оборудована электрической печкой, холодильником, кондиционером. Эргономичное кресло, два полноценных рабочих места, оснащённые рабочими пультами управления, облегчают задачи машинистов, выполняющих маневровые работы», — рассказал Сергей Сомов, начальник технического отдела эксплуатационного локомотивного депо Белгород-Курский.
Переоснащение технического парка депо началось в 2022 году. Тогда были получены первые 7 локомотивов. В 2023 и 2024 годах поступило ещё 30.
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Kотенко Cергей
12.07.2513:04:16