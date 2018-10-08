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Детские сады и школы

В селении Эльхотово Северной Осетии открыли новую школу

  •  © mon.alania.gov.ru

В День учителя состоялось открытие новой школы в с. Эльхотово, которое было приурочено к 180-летию села.

Школа рассчитана на 360 мест и была построена в рамках реализации подпрограммы «Социально-экономическое развитие РСО-Алания на 2016-2025 годы» государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года.Здесь имеются все условия для инклюзивного образования.

  •  © mon.alania.gov.ru
  •  © mon.alania.gov.ru
  •  © mon.alania.gov.ru
  •  © mon.alania.gov.ru
  •  © mon.alania.gov.ru
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http://mon.alania.gov.ru/node/1575

новая школа, сельская жизнь, Северная Осетия
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