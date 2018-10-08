В селении Эльхотово Северной Осетии открыли новую школу

В День учителя состоялось открытие новой школы в с. Эльхотово, которое было приурочено к 180-летию села.

Школа рассчитана на 360 мест и была построена в рамках реализации подпрограммы «Социально-экономическое развитие РСО-Алания на 2016-2025 годы» государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года.Здесь имеются все условия для инклюзивного образования.