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Детские сады и школы

Детский сад на 120 мест открылся в городе Беслане Северной Осетии

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Новое двухэтажное здание детского сада расположилось по улице Менделеева. Состоит оно из трех блоков с двумя переходами. Здание по кругу огорожено металлическим забором. Предусмотрены здесь и парковочные места. Группы для детей просторные, уютные и комфортные. Хорошо оборудована и уличная площадка, где можно поиграть в песочнице, прокатиться на импровизированном автомобиле и даже погонять в футбол.

  •  © region15.ru
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http://region15.ru/detskij-sad-na-120-mest-otkrylsya-v-gorode-beslane/

новый детсад, Северная Осетия
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