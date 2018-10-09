Детский сад на 120 мест открылся в городе Беслане Северной Осетии

Новое двухэтажное здание детского сада расположилось по улице Менделеева. Состоит оно из трех блоков с двумя переходами. Здание по кругу огорожено металлическим забором. Предусмотрены здесь и парковочные места. Группы для детей просторные, уютные и комфортные. Хорошо оборудована и уличная площадка, где можно поиграть в песочнице, прокатиться на импровизированном автомобиле и даже погонять в футбол.