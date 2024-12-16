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Kотенко Cергей 16 декабря 2024, 17:31 Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Северной Осетии открылся тепличный комплекс «Алания»

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 © region15.ru

16 декабря в Пригородном районе Северной Осетии состоялось открытие первой очереди нового тепличного комплекса по выращиванию «Алания», одного из крупнейших в регионе. Проект реализован группой компаний «Династия». Сегодня состоялась закладка первого урожая.

Инвестиции в проект составили 16,5 млрд рублей.

Комплекс площадью более 60 га включает в себя многопролетные теплицы и рассадный отдел, что обеспечит круглогодичное производство и поставку свежей плодоовощной продукции на рынки Северного Кавказа и Центрального федерального округа.

На полную мощность он выйдет к лету 2026 года, когда его площадь достигнет 43,5 га. Здесь планируют производить 25 тысяч тонн круглых томатов и около 9 тысяч тонн томатов черри.

В тепличном комплексе сейчас уже работает более 250 человек. Все они — жители близлежащих сел. При выходе на полную мощность предприятие поможет трудоустройству 930 человек в регионе.

 © ossetia.news

 © ossetia.news

 © ossetia.news

 © ossetia.news

 © ossetia.news

https://region1...tzm2vg500125593

https://ossetia...35mcy0230837772

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Источник: https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/675ffa1a9a7947c926958ff3

тепличный комплекс, Северная Осетия, сельское хозяйство
  • Нет аватара termometrix
    16.12.2419:13:20

    Инвестиции в проект составили 16,5 млрд рублей.

    Комплекс площадью более 60 га включает в себя многопролетные теплицы и рассадный отдел, что обеспечит круглогодичное производство и поставку свежей плодоовощной продукции на рынки Северного Кавказа и Центрального федерального округа.

    На полную мощность он выйдет к лету 2026 года, когда его площадь достигнет 43,5 га. Здесь планируют производить 25 тысяч тонн круглых томатов и около 9 тысяч тонн томатов черри.

    В тепличном комплексе сейчас уже работает более 250 человек. Все они — жители близлежащих сел. При выходе на полную мощность предприятие поможет трудоустройству 930 человек в регионе.

        Впечатляет! Чем больше таких объектов,тем лучше!

    #1294063
  • Нет аватара termometrix
    16.12.2419:44:47

    В организованном секторе производство томатов в открытом грунте за пять лет увеличилось в 1.2 раза до 1.1 млн т, в закрытом грунте — в 1.7 раза до 724 тыс. т. Об этом сообщил Минсельхоз.

    https://www.akm...slo_v_1_2_raza/

    Страны-лидеры по производству помидоров в мире

    https://dzen.ru...ymAe0W-tC7sbJxV

    Россия занимает 12 место в рейтинге с результатом 3 миллиона тонн помидоров в год.

    https://avatars...4643/scale_2400

    Есть куда расти.

    Отредактировано: termometrix~19:53 16.12.24
    #1294066
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