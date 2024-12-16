В Северной Осетии открылся тепличный комплекс «Алания»

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16 декабря в Пригородном районе Северной Осетии состоялось открытие первой очереди нового тепличного комплекса по выращиванию «Алания», одного из крупнейших в регионе. Проект реализован группой компаний «Династия». Сегодня состоялась закладка первого урожая.

Инвестиции в проект составили 16,5 млрд рублей.

Комплекс площадью более 60 га включает в себя многопролетные теплицы и рассадный отдел, что обеспечит круглогодичное производство и поставку свежей плодоовощной продукции на рынки Северного Кавказа и Центрального федерального округа.

На полную мощность он выйдет к лету 2026 года, когда его площадь достигнет 43,5 га. Здесь планируют производить 25 тысяч тонн круглых томатов и около 9 тысяч тонн томатов черри.

В тепличном комплексе сейчас уже работает более 250 человек. Все они — жители близлежащих сел. При выходе на полную мощность предприятие поможет трудоустройству 930 человек в регионе.

© ossetia.news

© ossetia.news

© ossetia.news

© ossetia.news

© ossetia.news

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