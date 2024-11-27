Завершена модернизация Эзминской ГЭС

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РусГидро завершила масштабную модернизация Эзминской ГЭС в Северной Осетии. Работы выполнены в рамках реализации Программы комплексной модернизации (ПКМ) РусГидро.

Расположенная на реке Терек Эзминская ГЭС в 2024 году отметила 70-летний юбилей с момента пуска первого гидроагрегата. За время эксплуатации оборудование ГЭС выработало нормативный срок службы, морально устарело и достигло высокой степени износа, в связи с чем РусГидро приняло решение о комплексной модернизации станции с заменой всего оборудования и капитальным ремонтом гидротехнических сооружений.

В ходе модернизации были полностью заменены все три гидроагрегата станции на более эффективные, что позволило увеличить мощность гидроэлектростанции с 45 МВт до 60 МВт. Также было полностью заменено гидромеханическое оборудование (затворы, сороудерживающие решетки и их приводы), мостовой кран машинного зала, силовые трансформаторы, оборудование распределительных устройств, вспомогательное и электротехническое оборудование.

Был произведен капитальный ремонт гидротехнических сооружений с заменой участков ослабленного бетона на головном узле, в деривационном тоннеле длиной более 7 км, деривационном канале, бассейне суточного регулирования, напорном бассейне, холостом водосбросе, отводящем канале. Здание гидроэлектростанции было отремонтировано с сохранением его исторического облика. Был укреплен склон под напорными водоводами, а на сами водоводы, которые согласно результатам обследования находятся в хорошем состоянии, было нанесено современное антикоррозионное покрытие.

Проект модернизации Эзминской ГЭС разработан ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева, генеральный подрядчик модернизации — АО «Гидроремонт-ВКК», обе организации являются дочерними обществами РусГидро.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 631,5 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 144 гидротурбины и 147 генераторов, 105 силовых трансформаторов, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.

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