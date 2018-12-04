В Краснодарском крае запущена линия по сортировке и фасовке фруктов ООО «Плодовое»

ООО «Плодовое» в Ейском районе Краснодарского края ввело в эксплуатацию линию по сортировке и фасовке плодов фруктовых деревьев.

Запуск оборудования стал завершающей точкой в осуществлении первого этапа в строительстве одного из самых больших терминалов (более 12 тыс. тонн) по единовременному хранению яблок в Краснодарском крае .

Линия перерабатывает девять тонн фруктов в час. Приобретена она и установлена в соответствии с инвестиционным проектом, который был заключён руководством предприятия и администрацией Ейского района на экономическом форуме в Сочи два года назад.

По проекту предполагается вложить в развитие производственных мощностей около 600 млн рублей. На данный период времени инвестировано 150 млн рублей. На эти средства приобретена не только линия фасовки, но и построено новое фруктохранилище. Всего по проекту будет 48 камер каждая ориентировочно на 300 тонн хранения яблок. В этом сезоне запустили первую часть из 12 камер, где уже храниться порядка 3 тыс. тонн яблок.

Но основная работа, отметил Игорь Тюрин, ведётся не здесь, а в садах. Руководством предприятия целенаправленно ведётся работа закладке новых садов с капельным орошением. Это позволит увеличить производство фруктов, которые, как показывает практика, пользуются устойчивым спросом у потребителей. География поставок продукции, произведённой в ООО «Плодовое» довольно широка, включает в себя регионы центральной России и Сибири.