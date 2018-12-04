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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Краснодарском крае запущена линия по сортировке и фасовке фруктов ООО «Плодовое»

  •  © mcx.ru

ООО «Плодовое» в Ейском районе Краснодарского края ввело в эксплуатацию линию по сортировке и фасовке плодов фруктовых деревьев.

Запуск оборудования стал завершающей точкой в осуществлении первого этапа в строительстве одного из самых больших терминалов (более 12 тыс. тонн) по единовременному хранению яблок в Краснодарском крае .

Линия перерабатывает девять тонн фруктов в час. Приобретена она и установлена в соответствии с инвестиционным проектом, который был заключён руководством предприятия и администрацией Ейского района на экономическом форуме в Сочи два года назад.

По проекту предполагается вложить в развитие производственных мощностей около 600 млн рублей. На данный период времени инвестировано 150 млн рублей. На эти средства приобретена не только линия фасовки, но и построено новое фруктохранилище. Всего по проекту будет 48 камер каждая ориентировочно на 300 тонн хранения яблок. В этом сезоне запустили первую часть из 12 камер, где уже храниться порядка 3 тыс. тонн яблок.

  •  © priazovka.ru

Но основная работа, отметил Игорь Тюрин, ведётся не здесь, а в садах. Руководством предприятия целенаправленно ведётся работа закладке новых садов с капельным орошением. Это позволит увеличить производство фруктов, которые, как показывает практика, пользуются устойчивым спросом у потребителей. География поставок продукции, произведённой в ООО «Плодовое» довольно широка, включает в себя регионы центральной России и Сибири.

  •  © priazovka.ru

  •  © priazovka.ru

  •  © priazovka.ru

  •  © priazovka.ru

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https://priazovka.ru/ekonomika-i-politika/v-ooo-plodovoe-eiskogo-raiona-novaya-liniya-po-fasovke-fruktov

Краснодарский край, садоводство, сельское хозяйство
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    Нет аватара zlaya.matreshka
    05.12.1813:51:25

    Где-где наши яблоки??? Надо брать за жабры эти сраные сети! Ввести квотирование иностранных фруктов

    Отредактировано: zlaya.matreshka~13:51 05.12.18
    #1090428
    • Нет аватара s11417
      08.12.1809:26:23

      Сейчас в продаже примерно половина яблок Российские, а большинстве магазинов вообще не пишут, страну производителя. На пример у нас в Магните, Пятёрочке, Монетке, вообще не указывают страну производителя фруктов и овощей. На других товарах на этикетке написано, а на яблоках этикеток обычно нет.

      #1091093
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