В Ульяновске открыто первое в России производство лопастей для ветрогенераторов

На территории ульяновского завода «Аэрокомпозит» состоялся запуск первого в стране предприятия по выпуску лопастей для ветроэнергетической отрасли. Инвестор проекта — датская компания «Вестас», являющаяся лидером на рынке ветроэнергетических компонентов.

В Ульяновской области компания «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» локализует производство композитных лопастей для турбин ВЭУ, не имеющих аналогов в РФ. Установленная мощность энергооборудования составит 3,6 МВт с возможностью увеличения до 4,2 МВт.

Теперь при строительстве ветропарков лопасти не нужно будет везти из-за границы по морю. Их будут полностью собирать в России. Помимо покрытия потребностей проекта, запуск нового производства обеспечит появление в области 200 новых высокотехнологичных рабочих мест для жителей региона.

Партнерами проекта выступают Vestas, РОСНАНО и Консорциум инвесторов Ульяновской области, в состав которого входит Корпорация развития региона и наноцентр.

Новое предприятие является участником первого в России специнвестконтракта в отрасли ветроэнергетики: инвестор обязуется с 2019 года обеспечить локализацию производства до 65%. Компания вкладывает на первом этапе 1,4 млрд рублей инвестиций. На заявленные проектом параметры «Вестас» намерена выйти уже в первом квартале следующего года: согласно контракту, предприятие будет выпускать до 300 композитных лопастей ежегодно.

Компоненты будут идти для генераторов ветропарков совместного фонда «Роснано» и финской корпорации «Фортум», чьи объекты уже вырабатывают энергию в Ульяновской области.

В будущем ульяновский завод расширит свою деятельность и на внешние рынки.

Напомним, «Вестас» является основным поставщиком лопастей и прочего оборудования для ветрогенераторов, действующих во втором ветропарке Ульяновской области. Он вырабатывает 50 мегаватт электроэнергии — 14 ветротурбин по 3,6 мегаватт каждая. Первый парк альтернативной энергетики, расположенный рядом, имеет мощность 35 мегаватт. В горизонте 2023 года Ульяновская область рассчитывает разместить на своей территории ещё несколько ветропарков, доведя их суммарную мощность до одного гигаватта.