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Kотенко Cергей 11 января 2025, 19:55 12170 Армия и Флот

«Авиастар» увеличивает производство Ил-76

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 © tehnoomsk.ru

Российские авиазаводы в 2024 году были заняты процессами обновления мощностей и вводом в строй нового промышленного оборудования. Но если у гражданских это происходило фактически в режиме ожидания развёртывания выпуска новых машин (МС-21-310, Ту-214, «импортозамещенный» Суперджет), то у военных при этом выдерживались темпы производства заказанной государством техники.

Так, ВКС России получили в течение 2024 года все запланированные боевые машины Су-34, Су-35С и Су-57. А что с военно-транспортной авиацией?

В конце декабря завод «Авиастар» (официальное название — филиал ПАО «Ил» — «Авиастар») в Ульяновске сдал 6-й новый Ил-76МД-90А с начала 2024 года. Много это или мало?

Ил-76МД-90А («изделие 476») — глубокая модернизация военно-транспортного самолета Ил-76, в Ульяновске ее начали строить в 2010-2011 годах. Проект начинался сложно: завод до этого «семьдесят шестой» не выпускал, в СССР производство Ил-76 предыдущих модификаций велось в Ташкенте, ставшем в 1991 году столицей нового государства Узбекистан. Между 1991 и 2010 годами между Россией и Узбекистаном предпринимались различные попытки отладить сотрудничество по проекту Ил-76, но затем узбекская сторона закрыла авиапроизводство, а в России пришлось начинать его заново и самостоятельно. Плюс самолет доработали с учетом требований времени, а это тоже потребовало времени и ресурсов.

Такая ситуация на старте проекта в Ульяновске и проблемы российского авиастроения в целом, из которых выходили долго и сложно в 2010-х годах, значительно растянули по времени начало серийного производства новой версии Ил-76 — Ил-76МД-90А (Ил-476). После завершения испытаний первых машин, собранных на «Авиастаре», завод несколько лет не мог выйти на серийное производство, выдавая российским военным по 1-2 машины в год. Вечно это продолжаться не могло, и при поддержке государства в Ульяновске всё-таки смогли начать увеличивать объемы.

В 2019 году российским военным сдали 3 серийных Ил-76МД-90А, в 2020 году — еще 3, в 2021 году — 2 (в этот год налаживали новую сборочную линию), в 2022 году — 5, в 2023 году — 6, в 2024 году — 6. В начале 2025 года можно смело говорить, что 6 машин в год — это достигнутый уровень, и на очереди — отметка в 8 машин ежегодно (с перспективой выйти на те самые 12 Ил-76, под которые расчитана современная сборочная линия на «Авиастаре»).

6 новых Ил-76 в год это много или мало? Вопрос интересный, так как вызывает встречный: «Какова потребность в таких самолетах?». С военно-транспортной авиацией ВКС России всё понятно — для них 6 самолетов в год уже неплохо, что позволяет постоянно обновлять парк Ил-76, состоящий (по западным неподтвержденным данным) из более чем 120 самолетов разных модификаций. Вместе с тем, поставленная задача выйти на производство 12 машин в год на «Авиастаре», конечно, при ее реализации создаст более комфортные условия для наших военных. Кстати, с начала реализации программы Ил-76МД-90А до конца 2024 года с учетом всех опытных машин в России построили ровно 30 самолетов этой модификации.

Но не только военные используют Ил-76. И для гражданских эксплуатантов пока каких-либо возможностей получить новые «семьдесят шестые» просто нет. Причем речь идет не только о российских компаниях, но и о зарубежных: Ил-76 из СССР и постсоветских запасов (которые усиленно распродавали ставшие в 1991 году «независимые государства» бывшего Союза) оказались в работе в более чем 30 странах. Вечной техника не бывает, поэтому с ее постепенным износом и выводом из строя, во второй половине 2020-х годов количество Ил-76 в мире продолжит уменьшаться.

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Источник: https://tehnoomsk.ru/archives/15836

авиация, Ил-76, "Авиастар", Ульяновская область
  • Комментарий удален
    • Комментарий удален
      • Нет аватара Бандерштадт 2
        12.01.2500:01:00

        Соединенные Штаты ввели одни из самых жестких санкций против российской нефтяной промышленности, сообщает Министерство финансов США 10 января. В ожидании санкций произошел рост мировых цен на нефть до $80 за баррель и обвал акций российских нефтяных компаний.

        #1295442
        • Нет аватара КТ835
          12.01.2511:11:43

          Бендерштадт пышается своим американским паном?

          #1295449
          • Нет аватара Kотенко Cергей
            12.01.2511:32:18

            Да лишь бы ляпнуть хоть что-нибудь, если своей авиации нет!     Хохлы верны себе.

            обвал акций российских нефтяных компаний.

            Ага, прям такой смертельный обвал. Смотрим итоги дня на бирже и видим:

            — «Газпромнефть» — на 2,61%,

            — «Сургутнефтегаз» — 2,62-3,29%.

            https://www.rbc...sipyjv799539129

            И одновременно растут цены на нефть. Что благоприятно для российской экономики.

            Отредактировано: Kотенко Cергей~11:37 12.01.25
            #1295451
  • Комментарий удален
  • Нет аватара Kотенко Cергей
    12.01.2500:08:55

    Товарищ из Бандерии отправлен на родину

    #1295443
    • shigorin shigorin
      12.01.2502:45:19

      …а волякабель пора переименовывать в тцкабель (AS25229).

      #1295445
    • Нет аватара КТ835
      12.01.2511:14:15

      Он нам не товарищ!   

      #1295450
  • Нет аватара vlTepes
    12.01.2512:51:17

    Не увеличивает — как было в 2023 6шт, так и осталось 6 шт — заголовок не соответствует действительности, прошу поменять.

    На плановые показатели не вышли до сих пор.

    Нулевая рентабельность начинается с 10 самолётов в год, такая задача должна выполняться с 2023-2024 годов. Все возможности для этого у предприятия есть, производственных площадей хватает, вузы региона способны поставить высококвалифицированных специалистов.

    А по плану то вообще должны были по 18 шт в год делать, да кто уже помнит эти планы — понять и простить.

    Отредактировано: vlTepes~13:08 12.01.25
    #1295452
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      12.01.2513:10:23

      В статье жирным шрифтом указана статистика производства самолёта с 2019 года. Именно поэтому такой заголовок.

      Отредактировано: Kотенко Cергей~13:25 12.01.25
      #1295453
  • Нет аватара Leopold
    12.01.2514:12:14

    Я давно слежу за Авиастаром. К сожалению, заголовок не соответствует действительности. Радует, что в 2024 году смогли сделать шесть самолётов. Жду, когда сделают хотя бы 8 самолётов. Посчитайте сколько машин выбыло по тем или иным причинам.

    #1295454
    • Нет аватара Leopold
      12.01.2519:04:32

      Leopold, а минусить то за что, Если это реальность? На днях смотрел репортаж про авиастар, то они уже третий год обещают увеличить штат на 1500 человек. А это значит, что-либо конвейер разрекламированный не даёт результат, либо смежники подводят. А цифра все 6 самолётов в год, когда нужно минимум 12!

      #1295462
  • Letun Letun
    12.01.2516:00:46

    Я прошу прощения, но кому в башку пришла мысль сделать такой заголовок? Производственный план на 24 год НЕ выполнен и в лучшем случае мы наблюдаем стагнацию темпов производства.

    #1295458
    • Clausson Clausson
      12.01.2518:03:07

      но кому в башку пришла мысль сделать такой заголовок

      Велик и могуч русский язык!

      увеличивает — глагол в изъявительном наклонении означает реальное действие, которое происходит сейчас и/или будет происходить в самом ближайшем будущем!

      Все в порядке с заголовком.

      #1295460
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