«Авиастар» увеличивает производство Ил-76

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Российские авиазаводы в 2024 году были заняты процессами обновления мощностей и вводом в строй нового промышленного оборудования. Но если у гражданских это происходило фактически в режиме ожидания развёртывания выпуска новых машин (МС-21-310, Ту-214, «импортозамещенный» Суперджет), то у военных при этом выдерживались темпы производства заказанной государством техники.

Так, ВКС России получили в течение 2024 года все запланированные боевые машины Су-34, Су-35С и Су-57. А что с военно-транспортной авиацией?

В конце декабря завод «Авиастар» (официальное название — филиал ПАО «Ил» — «Авиастар») в Ульяновске сдал 6-й новый Ил-76МД-90А с начала 2024 года. Много это или мало?

Ил-76МД-90А («изделие 476») — глубокая модернизация военно-транспортного самолета Ил-76, в Ульяновске ее начали строить в 2010-2011 годах. Проект начинался сложно: завод до этого «семьдесят шестой» не выпускал, в СССР производство Ил-76 предыдущих модификаций велось в Ташкенте, ставшем в 1991 году столицей нового государства Узбекистан. Между 1991 и 2010 годами между Россией и Узбекистаном предпринимались различные попытки отладить сотрудничество по проекту Ил-76, но затем узбекская сторона закрыла авиапроизводство, а в России пришлось начинать его заново и самостоятельно. Плюс самолет доработали с учетом требований времени, а это тоже потребовало времени и ресурсов.

Такая ситуация на старте проекта в Ульяновске и проблемы российского авиастроения в целом, из которых выходили долго и сложно в 2010-х годах, значительно растянули по времени начало серийного производства новой версии Ил-76 — Ил-76МД-90А (Ил-476). После завершения испытаний первых машин, собранных на «Авиастаре», завод несколько лет не мог выйти на серийное производство, выдавая российским военным по 1-2 машины в год. Вечно это продолжаться не могло, и при поддержке государства в Ульяновске всё-таки смогли начать увеличивать объемы.

В 2019 году российским военным сдали 3 серийных Ил-76МД-90А, в 2020 году — еще 3, в 2021 году — 2 (в этот год налаживали новую сборочную линию), в 2022 году — 5, в 2023 году — 6, в 2024 году — 6. В начале 2025 года можно смело говорить, что 6 машин в год — это достигнутый уровень, и на очереди — отметка в 8 машин ежегодно (с перспективой выйти на те самые 12 Ил-76, под которые расчитана современная сборочная линия на «Авиастаре»).

6 новых Ил-76 в год это много или мало? Вопрос интересный, так как вызывает встречный: «Какова потребность в таких самолетах?». С военно-транспортной авиацией ВКС России всё понятно — для них 6 самолетов в год уже неплохо, что позволяет постоянно обновлять парк Ил-76, состоящий (по западным неподтвержденным данным) из более чем 120 самолетов разных модификаций. Вместе с тем, поставленная задача выйти на производство 12 машин в год на «Авиастаре», конечно, при ее реализации создаст более комфортные условия для наших военных. Кстати, с начала реализации программы Ил-76МД-90А до конца 2024 года с учетом всех опытных машин в России построили ровно 30 самолетов этой модификации.

Но не только военные используют Ил-76. И для гражданских эксплуатантов пока каких-либо возможностей получить новые «семьдесят шестые» просто нет. Причем речь идет не только о российских компаниях, но и о зарубежных: Ил-76 из СССР и постсоветских запасов (которые усиленно распродавали ставшие в 1991 году «независимые государства» бывшего Союза) оказались в работе в более чем 30 странах. Вечной техника не бывает, поэтому с ее постепенным износом и выводом из строя, во второй половине 2020-х годов количество Ил-76 в мире продолжит уменьшаться.

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