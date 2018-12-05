«Роснефть» повышает надежность нефтепродуктообеспечения острова Сахалин

Танкер ледового класса «РН Сахалин» совершил первый рейс по доставке нефтепродуктов в Сахалинскую область.

Погрузка моторных топлив на судно осуществлена в порту Находка дочерним обществом Компании — ООО «РН — Морской терминал Находка». Первая приёмка топлива состоялась в порту Корсаков на Корсаковской нефтебазе ООО «РН-Востокнефтепродукт». Использование собственного танкера в Охотском море позволит НК «Роснефть» повысить надежность обеспечения моторным топливом острова Сахалин.

Дедвейт судна составляет 3100 тонн, длина 88,9 метров, ширина 13,6 метров. Судно способно одновременно перевозить 4 вида моторного топлива. Оператором и менеджером нового танкера является АО «Роснефтефлот», профильное дочернее общество НК «Роснефть».

Танкер ледового класса «РН Сахалин» был заложен на заводе «Звезда» в Большом Камне, но все основные работы по строительству и оснащению произведены на Находкинском судоремонтном заводе. Швартовые и ходовые испытания выполнены в АО «Центр судоремонта «Дальзавод».

НК «Роснефть» является основным поставщиком моторных топлив на остров Сахалин. Компания располагает мощной производственной и инфраструктурной базой на Дальнем Востоке. Комсомольский НПЗ — основной производитель нефтепродуктов в регионе. Морской терминал Находка обеспечивает перевалку до 7,5 млн тонн нефтепродуктов в год. На острове Сахалин дочернее общество Компании — «РН-Востокнефтепродукт» реализует топливо через собственную сеть АЗС, а также оптовым покупателям с нефтебаз. Сбытовая сеть «Роснефти» в Сахалинской области включает 22 АЗС, часть из которых расположена в удаленных районах острова, в которых другие операторы не представлены.

В 2019 году «Роснефть» планирует пополнить флот танкеров еще одним аналогичным судном — «РН Приморье».