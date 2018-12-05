В Саратовской области СПК «БиоПром» запустила производство растительных масел из тыквы, льна, арбуза
В Ровенском районе Саратовской области реализован инвестиционный проект по строительству комплекса переработки тыквы СПК «БиоПром». Общий объем инвестиций в 2015-2018 годах составил более 50 млн руб.
С этого года продукция разливается на автоматизированной линии, которая была разработана и произведена в Саратове. Имеется 2 склада общей емкостью 200 т.
Выпускаются масла тыквенное, арбузное, льняное и горчичное. Продукция реализуется в магазинах Санкт-Петербурга, Москвы, на рынках Саратова. За 10 мес. 2018 г. произведено 2,2 т. масла. Пробный запуск производства состоялся в сентябре 2017 г.
По словам одного из руководителей фирмы Василия Котова, у ровенского масла «практически не будет конкурентов по качеству на российском рынке, а импортные образцы существенно превосходят его по цене».
https://news.sarbc.ru/main/2017/09/08/205045.html
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