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Новые и модернизированные предприятия агропрома

В Саратовской области СПК «БиоПром» запустила производство растительных масел из тыквы, льна, арбуза

  •  © news.sarbc.ru

В Ровенском районе Саратовской области реализован инвестиционный проект по строительству комплекса переработки тыквы СПК «БиоПром». Общий объем инвестиций в 2015-2018 годах составил более 50 млн руб.

С этого года продукция разливается на автоматизированной линии, которая была разработана и произведена в Саратове. Имеется 2 склада общей емкостью 200 т.

Выпускаются масла тыквенное, арбузное, льняное и горчичное. Продукция реализуется в магазинах Санкт-Петербурга, Москвы, на рынках Саратова. За 10 мес. 2018 г. произведено 2,2 т. масла. Пробный запуск производства состоялся в сентябре 2017 г.

По словам одного из руководителей фирмы Василия Котова, у ровенского масла «практически не будет конкурентов по качеству на российском рынке, а импортные образцы существенно превосходят его по цене».

  •  © saratov.gov.ru

  •  © saratov.gov.ru

  •  © saratov.gov.ru

  •  © saratov.gov.ru

https://news.sarbc.ru/main/2017/09/08/205045.html

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http://saratov.gov.ru/news/gubernator_oznakomilsya_s_investitsionnym_proektom_rovenskogo_selkhozpredpriyatiya_/

Саратовская область, малый и средний бизнес
  • 2
    Oleg Yuranyov
    05.12.1820:31:49

    что-то, а арбузное масло еще ни разу нигде не видел и не пробовал

    #1090553
    • 3
      Нет аватара AlexCrazy
      05.12.1821:12:35

      да это скорее на экспорт все пойдет в азию и юговосточяную азию, там любят разнообразные выжимки из всего втирать, пить, есть )).

      #1090564
    • Нет аватара Strannic
      06.12.1810:53:00

      Наверное надо в аптеках смотреть. Арбузное скорее как лекарство и в косметике применяется. Не для салатов

      #1090698
  • 10
    Нет аватара valeriy_r
    05.12.1821:48:31

    тыквенное самое крутое! в салаты овощные, с вареной картохой, ммм))

    #1090576
    • 3
      Нет аватара AlexCrazy
      05.12.1822:14:56

      надо попробовать …

      #1090583
      • Нет аватара Tcheluskin
        06.12.1807:15:12

        В салат тогда уж лучше льняное, т. к. в нём большое содержание кислот Омега-3, которые мы в средней полосе России реально недополучаем (их много в морепродуктах, которые мы едим мало).

        А картоху просто с зеленью. Т. к. в ложке масла калорий столько же, как в тарелке картошки, перебарщивать не стоит.

        #1090655
        • Сергей Ивженко Сергей Ивженко
          06.12.1808:58:17

          Льняное попахивает рыбим жиром — не всем нравится.

          #1090670
        • Нет аватара valeriy_r
          06.12.1813:32:50

          ну кому что нравится, это я про вкус. а про калории итд- жиры необходимы для норм работы организма, и как раз вот такие это для него самый кайф, несравнимо лучше чем жирный кебабчик. за омега-3/6/9 не скажу, надо проверять что там где

          #1090736
    • magnet magnet
      06.12.1809:02:47

      рыжиковое масло с картохой и красным лучком…

      #1090672
  • -5
    Нет аватара Mihei-ry
    05.12.1822:32:10

    Выпустить 2,2 т. за 10 месяцев — это, мягко говоря, немного. Зачем тогда склады на 200 тонн?   

    #1090595
    • Дмитрий Марчук Дмитрий Марчук
      06.12.1803:28:45

      Сколько нужно арбузов чтобы получить 1 литр масла? Я думаю много… А их где-то хранить надо    

      #1090649
      • Нет аватара commodore
        06.12.1815:25:45

        Вряд-ли на переработку им привозят тыквы и арбузы. Это экономически нецелесообразно. Скорее только семена

        #1090759
  • Нет аватара commodore
    06.12.1815:29:18

    Вот что нашел про арбузное масло:

    Для начала стоит сказать о плюсах масла. Польза арбузного масла заключается в предотвращении болезней или в улучшении состояния больного, если болезнь уже появилась. Применение такого продукта показано больным со следующими болезнями: Потеря зрения. Климакс. Ожирение. Различные болезни почек. Сердечные заболевания. Менопауза. Это основные заболевания, при которых употребление арбузного масла будет полезным. Можно делать массаж головы, используя это вещество. Данная процедура поможет эффективно избавиться от назойливой перхоти и укрепить волосы. Не стоит забывать и о том, что масло может принести не только пользу, но и вред. Из-за неправильного применения может упасть уровень сахара в крови. В дальнейшем это может привести к заболеваниям почек. Из-за своей калорийности данный продукт может отрицательно повлиять на людей с лишним весом. Хоть беременным и можно принимать это масло, но с осторожностью. Оно может вывести не только вредные, но и полезные вещества, которые необходимы маме и её малышу. -

    #1090760
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