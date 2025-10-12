За последние три года производственный цех бирского предпринимателя Дмитрия Зырянова выпустил 130 токарно-фрезерных станков с числовым программным управлением. Благодаря запуску нового завода «Горизонт» это число автоматов можно будет получить за год с небольшим. Увеличится и число рабочих мест.

Серийным производством подобного оборудования Дмитрий занимается с 2019 года, и все эти годы он мечтал о том, чтобы построить новое помещение, которое позволит увеличить объемы производства. Тем более спрос был—очередь на покупку его станков выстраивалась на полтора года вперед. Заказы поступали не только от российских регионов, но и из-за рубежа.

--Такие станки предназначены именно для крупно-серийного производства изделий для разных сфер,--поясняет Дмитрий.—Одну-две детали можно и вручную сделать, а вот если их понадобятся тысячи или миллионы, то без таких станков не обойтись.

И вот летом 2024 года разрешение от районной администрации на строительство объекта получено, определена площадка по улице Кольцевой. Государство дало землю в аренду. К октябрю был залит фундамент. Начиная с мая этого года строение росло прямо на глазах. К сентябрю оно уже было возведено под крышу, установлены окна. Сейчас бригада ведет отделочные работы и прокладывает инженерные коммуникации. И хотя по плану ввести завод в эксплуатацию в 2026 году, Дмитрий заверяет, что это реально сделать до конца 2025-го. Только вот одна проблема—протянуть газ обещают лишь весной.

--Не хочется, чтобы готовый завод простаивал,--сетует Дмитрий.--Уже в этом году, увеличив штат, мы можем приступить к работе.

Ввод в эксплуатацию нового завода позволит создать дополнительно до 20 рабочих мест. Правда, постепенно, не сразу. Сначала нужно нарастить производство. Потребуются операторы ЧПУ-станка, слесари, токари, фрезеровщики, инженеры. Пока в команде 13 человек. В течение пяти месяцев они изготавливают до 15 многофункциональных станков, предназначенных для массового выпуска мелких компонентов. Используются эти изделия в оборудовании в разных областях тяжелой и легкой промышленности: в авиации и военной сфере, машиностроении и медицине, нефтегазовом и мебельном производстве.

--Сейчас мы с вами стоим на том самом месте, где будут собираться станки,--объясняет Дмитрий, проводя небольшую экскурсию по строящемуся заводу.

—В этой части будут производиться чистовые работы. Здесь расположатся металлообрабатывающий и раскройные цеха, лазерная установка для нарезки листов, линии узловой сборки и упаковки готовой продукции, IT-кабинет. Выделено место под котельную, раздевалку, санузел, склад. Рабочим будет тепло, светло и комфортно.

На строительстве этого здания Дмитрий не остановится. В ближайших планах—построить рядом литейный цех и административное помещение, где разместятся инженерный и конструкторский отделы, выставочный зал для демонстрации образцов токарно-фрезерных станков и столовая для рабочих.

Несмотря на то что сейчас отмечается спад производства на некоторых заводах страны, и кто-то в связи с этим даже переходит на сокращенную рабочую неделю, как, к примеру, два, Дмитрий рисков для своего предприятия пока не видит.

--Даже если мы будем производить 30-40 станков в год, это будет нормально,--говорит предприниматель.--До конца года заказы у нас есть—планируем выпустить порядка 20 автоматов. Производим их под заказчика, но и в наличии всегда имеются. Станки универсальные, но на каждом в зависимости от установленной программы можно делать разные детали—будь то пули, зубные штифты или металлические детальки для детских игрушек. Ассортимент большой.

Для нашего маленького города появление такого солидного предприятия тяжелой промышленности—огромный плюс в виде дополнительных востребованных рабочих мест, пополнения местного бюджета за счет налоговых поступлений. К тому же, это отличный вариант импортозамещения. Словом, еще одна гордость не только Бирска, но и Башкирии, да и всей страны! Пусть все планы претворятся в жизнь!

К слову

География распространения бирских токарно-фрезерных станков с ЧПУ обширная: Москва, Санкт-Петербург, Орел, Тамбов, Краснодар, Екатеринбург, Кирово-Чепецк, Ульяновск, Киров, Владимир, Новосибирск, Омск, Таганрог, Самара, Пенза, Тольятти, Уфа. Ими пользуются предприятия «Орский завод тракторных прицепов», «СПК-Сибирь»,