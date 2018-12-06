ЦВО получил два новых бомбардировщика Су-34

Два многоцелевых бомбардировщика Су-34 поступили на вооружение Центрального военного округа. Истребители будут базироваться на военном аэродроме под Челябинском, сообщили в четверг в пресс-службе округа.

«В рамках гособоронзаказа получены два многоцелевых истребителя Су-34. Новые самолеты прибыли из Новосибирска на аэродром базирования полка смешанного авиационного соединения 14-й армии ВВС и ПВО в Челябинской области», — рассказали в округе.

В общей сложности в этом году челябинские летчики получили 14 Су-34. Весь летный состав полка прошел переобучение на новый вид техники в Липецком центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Дальность полета Су-34 — до 4 тыс. км, максимальная скорость — до 1900 км/ч, боевая нагрузка — до 8 тонн. Уровень шума Су-34 в два раза ниже предшественников.