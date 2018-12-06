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Армия и Флот

ЦВО получил два новых бомбардировщика Су-34

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Два многоцелевых бомбардировщика Су-34 поступили на вооружение Центрального военного округа. Истребители будут базироваться на военном аэродроме под Челябинском, сообщили в четверг в пресс-службе округа.

«В рамках гособоронзаказа получены два многоцелевых истребителя Су-34. Новые самолеты прибыли из Новосибирска на аэродром базирования полка смешанного авиационного соединения 14-й армии ВВС и ПВО в Челябинской области», — рассказали в округе.

В общей сложности в этом году челябинские летчики получили 14 Су-34. Весь летный состав полка прошел переобучение на новый вид техники в Липецком центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Дальность полета Су-34 — до 4 тыс. км, максимальная скорость — до 1900 км/ч, боевая нагрузка — до 8 тонн. Уровень шума Су-34 в два раза ниже предшественников.

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Армия и флот
  • Андрей Валухин Андрей Валухин
    06.12.1818:18:14

    Два многоцелевых бомбардировщика Су-34 поступили…

    Истребители будут базироваться…

    Редактор! Ау!

    #1090796
    • Владимир Нерон
      06.12.1821:12:07

      Челябинск в Сибири?

      #1090841
      • Нет аватара seregin-s1
        07.12.1800:27:16

        Это была диверсия. Текст от ссылки.

        Отредактировано: seregin-s1~00:29 07.12.18
        #1090884
    • Нет аватара allez
      07.12.1808:06:54

      Ну вообще Су-34 — это многоцелевой истребитель-бомбардировщик. Но я согласен с вами в том плане, что когда его называют то истребителем, то бомбардировщиком, глаз режет.

      #1090909
  • Замир Мелисбекович
    07.12.1805:10:21

    Ништяк! Кто в курсе, сколько еще по контракту осталось поставить ВКС РФ? И будут ли заключать новый контракт на СУ-34 уже с более новой модернизацией? Спасибо!

    #1090905
    • Нет аватара Юрген
      07.12.1812:32:55

      Несколько штук осталось, в следующем году контракт добивают, нового пока нет.

      #1090936
    • Seriomilander Seriomilander
      07.12.1817:25:21

      Всего было 2 крупных контракта.

      Первый на 32 самолета, полностью выполнен.

      Второй на 92 самолета, два поступивших самолета — это 79 и 80 по счету.

      Итого, осталось 12 по второму контракту.

      Общее количество Су-34 — 123 (32+80+4 предсерийных +7 опытных).

      P.S. Говорят будет новый контракт…

      #1090993
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