ЦВО получил два новых бомбардировщика Су-34
Два многоцелевых бомбардировщика Су-34 поступили на вооружение Центрального военного округа. Истребители будут базироваться на военном аэродроме под Челябинском, сообщили в четверг в пресс-службе округа.
«В рамках гособоронзаказа получены два многоцелевых истребителя Су-34. Новые самолеты прибыли из Новосибирска на аэродром базирования полка смешанного авиационного соединения 14-й армии ВВС и ПВО в Челябинской области», — рассказали в округе.
В общей сложности в этом году челябинские летчики получили 14 Су-34. Весь летный состав полка прошел переобучение на новый вид техники в Липецком центре подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны РФ.
Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух». Дальность полета Су-34 — до 4 тыс. км, максимальная скорость — до 1900 км/ч, боевая нагрузка — до 8 тонн. Уровень шума Су-34 в два раза ниже предшественников.
-
- seregin-s1
- 06.12.201816:13
- 9
06.12.1818:18:14
06.12.1821:12:07
07.12.1800:27:16
07.12.1808:06:54
07.12.1805:10:21
07.12.1812:32:55
08.12.1817:23:12
07.12.1817:25:21
08.12.1817:22:41