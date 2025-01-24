РУСАВИАПРОМ завершил лётные испытания очередного самолёта ТВС-2МС

Лётные испытания прошли в Томске на аэродроме Берёзкино. Подробностями поделился исполняющий обязанности начальника ЛИК и лётчик-испытатель «РУСАВИАПРОМ» Антон Бибаев.

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— «Профили испытательных полётов были разработаны согласно прописанному в конструкторской документации объёму испытательных полетов. Испытания проводились на пустом самолёте взлетной массой около 4 000 кг. Было выполнено 6 полётов с общим налётом около 9 часов.

Испытания проведены с отличным качеством. Самолёт лёгкий в управлении, у него отличная манёвренность и управляемость. Самолет устойчив во всех плоскостях: по продольному каналу, по поперечному каналу и в путевом отношении на скоростях 150-180 км/час.

Работа всех систем показала себя с отличной стороны. По профилям испытаний был произведён выход на малой скорости — самолёт устойчив, не сваливается, парашютирует на малом газе, а на взлётном режиме „висит“ на винте. Он устойчиво выполняет виражи с креном до 60 градусов в обе стороны. При разгоне до максимальной по РЛЭ скорости 300 км/час — самолёт устойчив, вибрации по фюзеляжу отсутствуют, обрыва расчалок нет.

— Средний расход топлива (авиационный керосин ТС-1) за испытания составил 170 кг/час.

— Длина разбега порядка 100 метров.

— Посадочная дистанция около 120-130 метров.

— Скороподъёмность самолета в наборе высоты до 3 000 метров составила 7 минут на номинальном режиме.

Посадки выполнялись на заснеженную полосу с низким коэффициентом сцепления, однако тормоза в сочетании с реверсом двигателя обеспечивают стабильную остановку на ВПП после приземления в пределах указанной выше дистанции.»

Самолёт модернизирован для авиакомпании из Республики Башкортостан. Он будет использоваться для выполнения авиационных работ и пассажирских перевозок. Благодаря новому ТВС-2МС предприятие планирует расширить спектр оказываемых услуг.

ТВС-2МС — единственный самолёт для малой авиации в России, который производят серийно. За время эксплуатации он доказал свою надёжность и экономичность, общий налёт у типа более 25 000 летных часов. Более 8 лет он возит пассажиров по центральному расписанию по социальным маршрутам в таких городах как Иркутск, Чита, Магадан, Благовещенск.

Проект модернизации самолёта Ан-2 в ТВС-2МС реализуется частными компаниями, производителем «РУСАВИАПРОМ» и дистрибьютором «Пи Эм Ай Аэро».

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