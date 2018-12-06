ЦНТУ «Динамика» поставила учебный компьютерный класс для подготовки экипажей вертолета Ми-28Н

Специалисты 1027-го военного представительства Минобороны России осуществили техническую приемку учебного класса для подготовки экипажей вертолета Ми-28Н в рамках выполнения государственного оборонного заказа.

Учебный класс производства ЦНТУ «Динамика» выдержал все виды технических испытаний и в полной комплектации передан в 183-й учебный центр Министерства обороны РФ в Ростове-на-Дону.

Накануне в рамках выполнения государственного контракта был поставлен и введен в эксплуатацию учебный компьютерный класс УКК-28-Л для подготовки и переучивания летных экипажей вертолета Ми-28Н в 183-й учебный центр Министерства обороны РФ в Ростове-на-Дону.

Серийные образцы изделия успешно эксплуатируются в Центре боевой подготовки и переучивания летного состава в Торжке, Военном авиационном инженерном университете в Воронеже и во многих строевых частях ВКС РФ. Поставка учебного класса УКК-28-Л в учебный центр является одиннадцатой с момента его разработки в 2009 году, и третьей по счету с момента модернизации продукта, проведенного в 2015 г.

УКК-28-Л представляет собой программно-аппаратный комплекс, который позволяет проводить как индивидуальное обучение, так и подготовку в группах под руководством инструктора-преподавателя. Обучение доступно по летным (летчик, штурман-оператор) и инженерно-техническим специальностям (вертолет-двигатель, авиационное оборудование, радиоэлектронное оборудование, авиационное вооружение).

Основные возможности учебного класса включают изучение теоретического материала по конструкции вертолета, закрепление теоретических знаний по эксплуатации бортовых систем, отработку первоначальных навыков и умений по выполнению полета, в том числе в особых случаях. УКК-28-Л позволяет изучать летную эксплуатацию, отказы и неисправности бортовых систем в соответствии с РЛЭ, органы управления и контроля кабины экипажа в свободном режиме, органы управления и контроля вертолетных систем в кабине экипажа.

При разработке УКК-28-Л, выполненной силами Ульяновского обособленного подразделения АО ЦНТУ «Динамика», использовались современные мультимедийные обучающие технологии, позволяющие создавать высоко реалистичную среду обучения, позволяющую максимально наглядно реализовать методические возможности учебного класса. К ним относятся трехмерные модели вертолетных систем с их подробным описанием, текстовая и графическая информация, динамические модели, анимация, интерактивные сценарии взаимодействия обучаемого с системой, самостоятельный контроль знаний и многое другое.