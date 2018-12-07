МРК «Орехово-Зуево» пришёл в Севастополь

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Сегодня в главную базу Черноморского флота город-герой Севастополь пришёл малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» проекта 21631, завершивший испытания в Новороссийске.





© Фото из открытых источников

Фото Андрея Бричевского с сайта kchf.ru