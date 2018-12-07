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Фотофакты

МРК «Орехово-Зуево» пришёл в Севастополь

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в главную базу Черноморского флота город-герой Севастополь пришёл малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» проекта 21631, завершивший испытания в Новороссийске.

  •  © Фото из открытых источников

Фото Андрея Бричевского с сайта kchf.ru

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МРК, 21631, «Орехово-Зуево», Севастополь
  • Нет аватара абрамыч
    07.12.1814:47:19

    Красава!

    #1090968
    • A_SEVER A_SEVER
      07.12.1814:49:04

      Красава!
      Что есть, то есть!    

      #1090969
      • Юрий Собещаков Юрий Собещаков
        07.12.1816:32:15

        страны НАТО активно используют малые беспилотники (типа российского Орлана-10) на кораблях флотов в качестве загоризонтных разведчиков. при возвращении БПЛА они ловят их вертикально поднятыми сетями. Уважаемый Север, делается ли что-то подобное в ВМФ России?

        #1090986
        • Александр Жигульских Александр Жигульских
          07.12.1818:07:06

          А то!

           https://iz.ru/679052/niko...ly-zaglianuli-za-gorizont 

           https://iz.ru/768745/alek...pervye-vooruzhili-dronami 

          (Насчет последнего — погуглите фото с последнего военно-морского парада, там Ураган с Орланом-10 на палубе шел)

          Отредактировано: Александр Жигульских~18:08 07.12.18
          #1091000
          • Нет аватара malikszh
            07.12.1818:32:17

            Теперь там будет два мрк калиброносеца

            #1091010
          • Юрий Собещаков Юрий Собещаков
            07.12.1821:33:38

            ясно, значит вместо ловли сетками на ходу, придётся останавливаться и поднимать с воды кранами. не есть гуд, а есть над чем работать. хотя и это лучше. чем ничего.

            #1091036
            • Александр Жигульских Александр Жигульских
              07.12.1821:48:44

              Не знаю, про кран — это по-моему отсебятина автора статьи. Кран на 22800 нужен для подъема лодки, чтобы поднять 18тикилограммовый орлан-10 целый кран не требуется.

              Но и сеткой его скорее всего не поймаешь — у него толкающий винт повредится. Думаю, он на своем парашюте приземляется на поверхность воды (у бпла предусмотрен надувной баллон для смягчения посадки, возможно, он и при приводнении помогает). Во всяком случае, если речь про 22800, у 11356 хотя бы есть место на вертолетной площадке под сетку, может там и так сажают. Хотя еще не известно что быстрее — ловить сетью на ходу, пытаясь вручную правильно завести бпла на посадку с нужной скоростью или спокойно задать точку автоматической посадки впереди по ходу следования, спустить лодку и поднять приводнившийся БПЛА.

              PS: картинко (хоть и другой бпла, но принцип ясен)

              Отредактировано: Александр Жигульских~22:18 07.12.18
              #1091038
        • Евгений Гуревич Евгений Гуревич
          07.12.1820:29:03

          Делается, этот способ еще 5 лет назад использовали на ТОФе как эксперимент.

          #1091027
  • Александр Ермаков
    07.12.1815:34:47

    Это немного не ГЮРЗА"   

    #1090979
    • Юрий Собещаков Юрий Собещаков
      07.12.1816:27:11

      слишком тонкий юмор.   

      Отредактировано: Юрий Собещаков~16:27 07.12.18
      #1090985
    • A_SEVER A_SEVER
      07.12.1817:23:44

      Это немного не ГЮРЗА
      МБАК «Гюрза-М» катер, а МРК «Буян-М» корабль!    

      #1090992
      • Нет аватара malikszh
        07.12.1817:45:46

        Север как дела с Вышним Волочком? Где-то читал что сломался двигатель буксиром доставили в Севастополь?

        #1090994
        • Нет аватара termometrix
          07.12.1817:52:44

          Это было перед поднятием Андреевского флага,в рамках испытаний,имхо.Теперь в строю.

          . С августа по ноября 2018 года выполнял боевые задачи в составе Оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

          #1090996
          • Нет аватара malikszh
            07.12.1818:07:31

            Есть видео в ютубе, басфора переходил на буксире, когда возвращался из оперативного соединения.

            #1091001
          • A_SEVER A_SEVER
            07.12.1818:10:01

            в рамках испытаний

            Возвращаясь с боевой службы, МРК «Вышний Волочёк» Черноморские проливы проходил на буксире, что породило слухи о поломке двигателя.

            А на следующий день МРК своим ходом пришёл в Севастополь.    

            #1091003
        • A_SEVER A_SEVER
          07.12.1818:05:53

          Где-то читал что сломался двигатель
          Информация не соответствует действительности:

          •  © Фото из открытых источников

          #1090999
  • Нет аватара evgen0911
    07.12.1817:04:47

    очень хорошо! Чф крепчает!

    #1090988
    • Morder2012 Morder2012
      07.12.1819:13:10

      Эх,помню времена когда я с Северной стороны любовался на стоящий в бухте ПКР пр. 1123. Или прогуливался по палубе 68 бис. А теперь вот это…МУХВА!

      #1091021
      • A_SEVER A_SEVER
        07.12.1819:37:13

        А теперь вот это
        А если оценивать корабли не только по водоизмещению, но и по их полезности?

        Да, противолодочные крейсера проекта 1123 красивые корабли внушительных размеров.

        Но они создавались для поиска стратегических АПЛ ВМС США в Средиземном море, и быстро потеряли свою актуальность после появления у противника МБР и смещения районов боевого патрулирования американских АПЛ в Западную Атлантику, к побережью США.

        Что касается лёгких крейсеров проекта 68-бис, то я МРК с ними уже сравнивал.    

        #1091022
        • Нет аватара SSEL
          07.12.1822:01:05

          Про быструю потерю актуальности кораблей проекта 1123: пкр «Москва» и «Ленинград» Вы пожалуй крепко загнули. На них все годы их службы отрабатывались морские летчики из отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка из Донузлава, которые затем составили костяк вертолетных эскадрилий на следующих авианесущих кораблях, это были флагманские корабли 30 дивизии плк ЧФ и 5 оперативной эскадры ВМФ, удобные для размещения штабов, сотни учений с другими кораблями 30 дивизии и ВМФ десятки боевых служб, новые приемы поиска, слежения и уничтожения пл группами вертолетов Ка-25пл, применения различного противолодочного оружия, комплексов ПВО … Один поход пкр «Ленинград» и гбпк «Красный Крым» с тральщиками ТОФ в Суэцкий залив и Красное море для разминирования после арабо-израильской войны с использованием тяжелых береговых вертолетов тральщиков Ми-14бт чего стоит.Походы эскадры ЧФ в Грузию в Поти, тоже когда-нибудь опишут историки.

          ПКР пр. 1123 может и создавался для поиска пларб, ну нарезали они себе районы подальше, но остались многоцелевые апл НАТО, дизельные все эти пл пр. 209 Греции, Турции … их что искать и уничтожать не надо ?

          И на последок о политической актуальности: после развала СССР, ЧФ подвис, никому не нужный в России, и тогда оценив обстановку главком Чернавин и комфлот Касатонов организовали учение в районе Новороссийска, Крым уже был Украинским. Пригласили на борт пкр «Москва» Б.Ельцина, он прилетел на армейском вертолете, и ему два адмирала часа четыре объясняли «на матчасти,картах и пальцах» что такое ЧФ, южный ТВД … после этого Ельцин в верхнем ангаре объявил офицерам, что он берет флот под юрисдикцию России. Так что не видать бы нам скорее всего сейчас Крыма, не будь шефства Ю.Лужкова над крейсером и Севастополем и этой встречи на борту пкр.

          #1091039
          • A_SEVER A_SEVER
            08.12.1803:30:27

            Да, построенные противолодочные крейсера использовались в различных целях.

            К перечисленному Вами можно добавить участие в испытаниях СВВП Як-36М.

            Только всё это не являлось той задачей, для выполнения которой эти корабли создавались. Не случайно больше таких кораблей не строили.

            дизельные все эти пл пр. 209 Греции, Турции … их что искать и уничтожать не надо ?

            Искать в Средиземном море американскую ПЛАРБ, которая может выпустить по территории СССР ракеты с небольшой дистанции это одно, а искать ДЭПЛ это совсем другое.

            Ради первого можно пожертвовать кораблём с экипажем в 850 человек (наш ПКР должен был утопить лодку раньше, чем его утопят самого).

            А использовать корабль ВИ 15 тысяч тонн с дюжиной противолодочных вертолётов для поиска ДЭПЛ ВИ 1.5 тысячи тонн, которая всегда может укрыться от него в своих территориальных водах это напрасная трата ресурсов в мирное время (задача может решаться кораблями меньшего ВИ), и неравнозначный размен во время войны.

            #1091071
        • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
          • A_SEVER A_SEVER
            08.12.1803:33:59

            А какая с них, с МРК, полезность в большой войне?
            Вернитесь в реальность — нет сейчас никаких больших войн, т.к. у всех основных стран есть ЯО. Зато локальных конфликтов хватает, и для них наши МРК самое то.

            #1091072
          • Андрей Селедкин Андрей Селедкин
            08.12.1811:47:43

            А вы думаете крейсера в мирное время стоя в базе заряжены спецбоеприпасом? Нет, их так же как и МРК их будут заряжать только в случаи угрозы. Так же и с той стороны, корабли с таким зарядом не стоят, их заряжают только по необходимости.

            #1091111
            • Kolyda Kolyda
              08.12.1819:15:33

              А вы думаете крейсера в мирное время стоя в базе заряжены спецбоеприпасом? Нет, их так же как и МРК их будут заряжать только в случаи угрозы.

              Во всяком случае наши лодки ходят на БД к берегам «партнера» не с песком в боеголовках баллистических ракет и торпед. Когда «Комсомолец» погиб из него вывалились ядерные торпеды, на этом как раз зацикливались в прессе, фотографии с больших глубин демонстрировали, и потом засыпали их чем-то на дне.

              Так же и с той стороны, корабли с таким зарядом не стоят, их заряжают только по необходимости.

              Ну понятно, атомные бомбы к самолетам на борту авианосца не подвешены. Их поднимут из трюмов и подвесят в бомбоотсеки за полчаса. Но на маршрут-то авианосец выходит с ЯО в трюмах, а наши МРК второй комплект «Калибров» с собой не возят.

              #1091206
      • snowspb snowspb
        08.12.1800:50:52

        Morder2012, согласен, очень нужные корабли, зря порезали.их сейчас очень не хватает в средиземки

        #1091064
      • snowspb snowspb
        08.12.1800:56:10

        Morder2012, согласен с Вами, этих кораблей очень не хватает сейчас, это был шедевр Северного ПКБ.

        #1091065
        • A_SEVER A_SEVER
          08.12.1804:04:56

          это был шедевр Северного ПКБ
          Противолодочные крейсера проекта 1123 разработало Невское ПКБ.

          После снятия с вооружения вертолётов Ка-25 они остались без авиагруппы, т.к. на базирование вертолётов типа Ка-27 не были рассчитаны.

          #1091076
  • CryNet CryNet
    07.12.1819:51:31

    ©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/apEgejBDtUk

    #1091023
  • Максим Алпеев
    08.12.1809:20:02

    Что-то мне подсказывает, что кто-то проспорил бутылку )

    #1091092
    • A_SEVER A_SEVER
      08.12.1809:26:37

      кто-то проспорил бутылку
      И я даже догадываюсь кто!    

      #1091094
      • Максим Алпеев
        08.12.1810:13:09

        Дождёмся 10 декабря поднятия флага    

        Отредактировано: Максим Алпеев~22:11 08.12.18
        #1091098
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