МРК «Орехово-Зуево» пришёл в Севастополь
Сегодня в главную базу Черноморского флота город-герой Севастополь пришёл малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» проекта 21631, завершивший испытания в Новороссийске.
Фото Андрея Бричевского с сайта kchf.ru
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