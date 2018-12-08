Спортивные комплексы открылись в Краснодарском крае и Северной Осетии

Комплекс для стрельбы из лука получили воспитанники новороссийской спортивной школы «Победа»

Он открылся 3 декабря в Южном микрорайне Новороссийска.

В этом виде спорта подготовку проходят 214 спортсменов. Воспитанники спортшколы традиционно становятся призерами и победителями чемпионатов и первенств Краснодарского края, входят в состав краевой сборной.

Строительство «Детского теннисного центра» и Комплекса «Победа» велось с конца декабря 2017 года. На выполнение всех работ, включая проектирование, Каспийский Трубопроводный Консорциум направил более 51 млн руб.

Детский теннисный центр открылся в Новороссийске

3 декабря 2018 года в г. Новороссийск Краснодарского края состоялась церемония открытия нового «Детского теннисного центра».

В Центре" юные спортсмены получили два открытых и два закрытых теннисных корта с покрытием категории «хард», выполненным в соответствии с существующими требованиями и стандартами. На территории Центра одновременно смогут заниматься до 30 молодых теннисистов, а всего к занятиям планируется привлекать до 125 юных спортсменов в день.

Также была приведена в порядок территория вблизи новых спортивных объектов.





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Физкультурно-оздоровительный комплекс появился на набережной во Владикавказе

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа 6 декабря начал работу в столице Северной Осетии г. Владикавказе на набережной реки Терек.

На участке в 11,7 тыс. м2 можно будет играть в футбол, волейбол, баскетбол, заниматься легкой атлетикой и популярным у молодежи видом — воркаутом. Имеются уличные тренажеры и другое спортивное оборудование. Площадка отвечает современным требованиям: футбольное поле с качественным искусственным покрытием, беговая дорожка и площадка имеют соответствующую разметку, в частности, для занятий игровыми видами спорта. Есть трибуна для зрителей, а освещение универсальной игровой площадки осуществляется прожекторами. Пропускная способность комплекса — 118 человек летом и 50 — зимой. Расходы по реализации этого проекта составили более 18 млн руб.

Строительство объекта велось в рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». Такой же физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа ранее был введен в строй в с. Гизели. В будущем такие объекты появятся и в других районах республики.

http://moyaokruga.ru/sevo...les.aspx?articleId=216518