В Саратовской области открыта вторая очередь физкультурно-оздоровительного комплекса «Энергия»

30 ноября в р.п. Татищево состоялось открытие бассейна — введена вторая очередь физкультурно-оздоровительного комплекса «Энергия».

В настоящее время все работы здесь полностью завершены, окончено благоустройство территории вокруг ФОКа.

В здании расположено два бассейна — большой и малый для обучения плаванию детей. В смену большой бассейн будет принимать до 32 человек, малый — 20 человек.

Директор Татищевской ДЮСШ Владимир Храмцов рассказал: «Уже завтра здесь начнутся занятия. Будут работать два тренера в детском бассейне, два — во взрослом. Сейчас могут заниматься до 90 детей, а записалось уже 140, поэтому будем набирать еще тренеров, создавать дополнительные группы, чтобы все жители Татищевского района могли здесь заниматься».

С начала года спорткомплекс «Энергия» в р.п. Татищево уже посетили 6 тысяч человек.