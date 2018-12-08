Добавить статью
Видеоблог

«Система, которая видит все: преступление теперь можно раскрыть за 20 минут»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/gg08UKk7pKA

Дорожная инспекция проверит таксомоторный парк, чей водитель сбил трех рабочих в центре Москвы и попытался скрыться. Двое пострадавших в больнице, еще один от госпитализации отказался. Нарушителя задержали благодаря специальной навигационной системе. Она установлена во всех такси, машинах каршеринга и в общественном транспорте.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://www.youtube.com/watch?v=gg08UKk7pKA

информационные технологии, общество
  • Нет аватара Давыденко
    09.12.1812:35:52

    Это же только в Москве?

    #1091365
    • Human RS Human RS
      09.12.1812:56:58

      Пока да.

      #1091370
    • Нет аватара Strompok
      09.12.1814:13:20

      и в области частично. Седьмая часть населения России.

      Отредактировано: Strompok~14:39 09.12.18
      #1091389
  • Clausson Clausson
    09.12.1813:49:42

    «Большой брат наблюдает за тобой»    

    #1091382
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,