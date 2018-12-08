«Система, которая видит все: преступление теперь можно раскрыть за 20 минут»

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Дорожная инспекция проверит таксомоторный парк, чей водитель сбил трех рабочих в центре Москвы и попытался скрыться. Двое пострадавших в больнице, еще один от госпитализации отказался. Нарушителя задержали благодаря специальной навигационной системе. Она установлена во всех такси, машинах каршеринга и в общественном транспорте.

Пост сделан с содействием блогера Human RS!