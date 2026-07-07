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termometrix Статистика

Аудитория видеохостинга Rutube достигла исторического максимума

Генеральный директор Rutube Tech Данила Овчаров сообщил, что ежедневная аудитория Rutube превысила 20 млн человек.

Данила Овчаров на конференции ЦИПР-2026 рассказал, что на старте платформу ежедневно посещали 60 тыс. человек, сейчас — более 20 млн. По данным Mediascope за 2025 год, самый популярный телеканал «Россия 1» смотрели 2,55 млн зрителей в день.

«Я не особо поддерживаю такую категоричность. Мы все-таки с вами говорим о разных способах медиапотребления. Отмечу лишь, что мы в том числе фиксируем интерес пользователей к телевизионному контенту на нашей площадке, где растет доля смотрения ТВ. Да, и если мы заговорили о большом экране, то здесь пользователи Rutube все чаще выбирают формат длинных видео или эфирный контент телеканалов, который смотрят на устройствах Smart TV», — отметил Овчаров.

По его словам, в апреле месячная аудитория сервиса составила 82,2 млн человек, дневная — 20,1 млн. За месяц пользователи провели на платформе 595,3 млн часов, а число просмотров достигло 4,7 млрд.

Сейчас на Rutube размещено почти 5 млн каналов, библиотека насчитывает более 442,3 млн видео. Ранее большинство россиян выбирали VK Видео, тогда как Rutube занимал вторую позицию с 49%.

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Источник: riamo.ru

Комментарии 7

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  • Badassgoliath Badassgoliath07.07.26 12:28:04

    Любая страна, претендующая на название суверенной, должна иметь свои соцсети, мессенджеры и видеохостинги.

    #1318939
    • Нет аватара termometrix07.07.26 12:51:55

      Надо превратить наши социальные сети и СМИ в международные платформы.

      #1318940
      • shigorin shigorin08.07.26 01:45:01

        Чё-то вспомнилось:
        ---
        Я тут придумал пис дил. Нет, не по Дональду. Внутри страны.

        Представьте. В идеальной сферической России в вакууме. Заключается соглашение. Власть объявляет, что она со своей стороны перестаёт творить дичь в сфере цифры (и только в ней покамест, о да!) — отменяет блокировки телеги, сворачивает войну с впн, перестаёт класть наглухо мобильный интернет (вместо этого адресно вырубая абонентов со скоростью движения >100кмч, как хохлы) и вообще берет условно Касперскую главным консультантом по цифровому суверенитету. А IT-сектор, оставшийся, включая и недоуезжантов типа Дурова, со своей стороны объявляет внутри себя мобилизацию на задачи национальной обороны и начинает создавать современные системы связи, сенсорики, ИИ для дронов, военные маркетплейсы и всякое прочее нужное.

        Считайте, что мне это приснилось. Про сферическую Россию в вакууме.

        Ну, помечтать же не вредно, нет?
        --- http://t.me/chadayevru/4879

        …и его же.
        Но мы всё равно справимся.

        #1318986
  • Ярослав Киньков Ярослав Киньков07.07.26 22:14:34

    Странно, думал в ВК видео сильно больше смотрят и Рутубу не догнать. Интересно, в чём причина изменения просмотров?

    #1318981
  • А М А М07.07.26 22:45:30

    Просто там появилось много хорошего видео, не так душнят чрезмерной долгой рекламой, и их стало приятно смотреть. И ВК Видео тоже адекватнее стал. Наверное и выплаты за контент хорошие, но не в курсе. Третий не менее сильный игрок это Дзен Видео, не совсем понимаю кто они, но чем не хостинг видео с кучей контента

    #1318982
  • shigorin shigorin08.07.26 01:40:40

    Там в модераторской порядок наводить надо -- местами откровенно левый уклон, местами слепота к явно уголовке (даже не административке). В маркетинге тоже -- ребята, я и так давно оформил подписку, если вы мне будете совать блокирующие просмотр баннеры с весьма тупой рекламой «подписки ещё», вас от этого любить и кормить больше точно не стану.
    А технари -- молодцы, и грузится достаточно шустро (включая сам плейер), и работает нормально на нашенском эльбрусе.

    #1318985
  • Нет аватара DimaY08.07.26 02:07:10

    RUTUBE очень помогает. В современном мире трудно сделать выбор, к кому обращаться за услугой, а с кем нельзя иметь дело. Но реклама в интернете раскрывает отношение компании к своим клиентам. Если крутят рекламу каждые 10 секунд, да еще с повтором, сразу понятно, компания к своим клиентам относится, как к умственно неполноценным. Дальше конечно каждый решает как поступать. Для меня отличный способ составить чёрный список.

    Но не достигли они совершенства. Рекламные ролики должны транслироваться каждые 5 секунд, их длительность надо довести до 24 часов, количество повторов до 10. Тогда сервис станет очень популярным.

    Отредактировано: DimaY~02:07 08.07.26
    #1318987