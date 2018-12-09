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Транспорт и логистика

Между Тверью и Торжком запущены скорые пригородные поезда «Ласточка»

  •  © www.tver.kp.ru

Первая на этом маршруте «Ласточка» отправилась сегодня из Торжка в Тверь в 6:55. Сейчас на маршруте работает четыре состава, но, как обещают в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании, к середине декабря их станет вдвое больше.

Время поезда в пути — 58 минут.

Из Торжка «Ласточки» будут отправляться в 6:55, 10:05, 16:40 и 19:15, из Твери — в 8:55, 15:28, 18:01 и 21:20. Все поезда будут останавливаться в Лихославле. При этом в полном объёме сохранено движение обычных электричек.

Кроме того, в расписании поездов предусмотрены стыковки с московскими «Ласточками».

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Тверская область, РЖД
  • dima ivanov dima ivanov
    09.12.1821:12:38

    Ласточки полетели по стране !!!

    #1091482
    • Никита Хатунцев Никита Хатунцев
      09.12.1823:01:07

      У меня с завтрашнего дня увеличивается количество ласточек в два раза со станции поварово

      #1091493
      • Евгений Беспалов Евгений Беспалов
        10.12.1800:02:10

        так на Поварово1(Мос. обл.) Ласточки не ходят. только до Крюково(Москва). а остальные не останавливаются(Москва Ленинградская — Тверь).

        вы пишите какое это Поварово…

        Отредактировано: Евгений Беспалов~00:11 10.12.18
        #1091507
  • Sergei Kozlov
    10.12.1800:07:00

    В это же время…

    В воскресенье, 9 декабря, из Петербурга в город Тосно Ленинградской области отправился первый скоростной электропоезд «Ласточка».

    "Ласточки" делают несколько остановок — на станциях Сортировочная, Обухово, Колпино, Поповка и Саблино. До Тосно электопоезд добирается как минимум за 46 минут, а обычный поезд — примерно за час, отмечают в «РЖД»

    #1091508
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