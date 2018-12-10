ВКС России передали самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева передал ВКС России модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, говорится в сообщении компании, поступившем в ТАСС в понедельник.

«6 декабря ТАНТК имени Г. М. Бериева передал ВКС России очередной серийно модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У (бортовой номер „красный“ 45). После прохождения всех необходимых испытаний самолет был передан экипажу ВКС и успешно совершил перелет из Таганрога к месту своего постоянного базирования», — говорится в сообщении.

По данным ТАНТК, новая модификация комплекса А-50У имеет улучшенные характеристики радиотехнического комплекса, при этом сам радиотехнический комплекс существенно облегчен за счет перехода на новую элементную базу. Также существенно улучшены условия работы членов экипажа самолета.

Модернизация самолетов А-50 в вариант А-50У ведется ТАНТК имени Г. М. Бериева совместно с концерном радиостроения «Вега». Сейчас на ТАНТК ведутся работы по модернизации очередных авиационных комплексов А-50.

Самолет А-50У предназначен для обнаружения, сопровождения и определения принадлежности воздушных, крупных наземных и морских целей, выдачи информации о них на командные пункты, наведения истребителей на воздушные цели и самолетов фронтовой авиации на наземные и морские цели.