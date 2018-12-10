В Вологодской области возрожденная «Шекснинская птицефабрика» отправила первую продукцию в магазины

Первая партия бройлеров возрожденной Шекснинской птицефабрики поступила на прилавки магазинов Вологодской области.

До конца декабря планируется произвести 850 тонн продукции.С января будущего года фабрика выйдет на проектную мощность и будет еженедельно производить до 950 тонн мяса птицы.

Работы по восстановлению производства выполняли 350 новых сотрудников. В настоящий момент поголовье птицы на фабрике превышает 800 тысяч голов, кормление и уход за которыми осуществляется в полном объеме. 5 декабря птицефабрика получила сертификат на готовую продукцию.

Продукции предприятия присвоен товарный знак «Настоящий вологодский продукт». Этот сертификат о прохождении добровольной системы сертификации открывает для птицефабрики широкие возможности дистрибуции в 130 фирменных магазинах на территории области и за ее пределами.

Предприятие находилось в стадии банкротства с 2013 года. Имущество и мощности ОАО «Шекснинская птицефабрика» с ноября 2016 года по договору хранения использует ООО «Паритет-Вятка». 5 октября конкурсным управляющим договор хранения с ООО «Паритет Вятка» был расторгнут, имущество птицефабрики передано вновь образованному ООО «Шекснинская птицефабрика», принадлежащему вологодскому инвестору, имеющему опыт в сфере птицеводства. Инвестор также заключил договор купли-продажи с ООО «Паритет Вятка» на родительское стадо бройлеров и технологическое оборудование.

В отношении бывшего директора ООО «Шекснинский бройлер» Юрия Дудко возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве).