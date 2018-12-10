«Уральские локомотивы» выполнили годовой контракт по производству электровозов 2ЭС6

7 декабря завод «Уральские локомотивы» отправил РЖД последний в производственной программе текущего года электровоз «Синара» (серия 2ЭС6). Всего в 2018 году на предприятии произведено 100 двухсекционных электровозов данной серии.

90 магистральных локомотивов «Синара» переданы для эксплуатации на Куйбышевскую железную дорогу на условиях контракта жизненного цикла. Их сервисное обслуживание в течение последующих 28 лет будет обеспечивать компания «СТМ-Сервис». Еще 10 электровозов отправились в депо «Курган» Южно-Уральской железной дороги.

Годовой план по производству 10 локомотивов 2ЭС10 («Гранит») с бустерными секциями на предприятии также планируют выполнить до конца декабря.

Электровоз серии 2ЭС6 является одним из самых распространенных современных локомотивов, эксплуатируемых на сети Российских железных дорог. Серийно «Синары» выпускаются на «Уральских локомотивах» с 2008 года, за это время конструкция электровозов претерпела изменения, а их потребительские свойства улучшились. На сегодняшний день 2ЭС6 зарекомендовали себя как эффективные, простые в обслуживании и управлении машины, способные выдерживать значительные нагрузки в эксплуатации.

Как и весь подвижной состав производства завода «Уральские локомотивы», грузовые электровозы серии 2ЭС6 оснащены необходимыми современными технологиями. В локомотиве применена микропроцессорная система управления и диагностики, которая обеспечивает постоянную связь с оперативным диспетчерским центром завода, в режиме онлайн передавая информацию по более чем 700 параметрам работы электровоза.

«В этом году завод досрочно выполнил план по производству электровозов серии 2ЭС6. Всего на сегодняшний день предприятием выпущено 834 двухсекционных локомотива, — прокомментировал генеральный директор завода Олег Спаи. — По дополнительному заказу до конца года мы сделаем для РЖД еще 10 электровозов „Синара“ (2ЭС6). Их ждут в депо „Кинель“ Куйбышевской железной дороги».