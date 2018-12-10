Партия вездеходов для полиции Колумбии поступила из Вологодской области

Партия гусеничных вездеходов TINGER, произведенных одноименной компанией из Череповца Вологодской области, уже доставлены в Колумбию и поступили на вооружение правоохранительных органов. Колумбийская полиция с помощью техники повышенной проходимости будет совершать патрулирование территорий и осуществлять борьбу с незаконными плантациями растений, содержащих наркотические вещества.

С учетом климатических особенностей и сложного рельефа Колумбии в конструкции техники производителем был реализован комплекс технических решений: установлены усиленные рычаги подвески и исключен малый контур системы охлаждения двигателя. В свою очередь комфорт водителя в условиях высоких температур и влажности будет обеспечивать система охлаждения повышенной производительности.

Дополнительно российские снегоболотоходы будут оснащены специальным навесным оборудованием для уничтожения опасных посадок.

Производство универсальных снегоболотоходов под торговой маркой ТINGER открылось в Череповце в 2008 году. За 10 лет череповецкие вездеходы получили широкое применение в области проведения поисково-спасательных операций, геологических исследований, при строительстве и обслуживании нефте- и газопроводов, линий электропередач и удаленных подстанций.

Сейчас производители гусеничных и колесных TINGER активно осваивают зарубежные рынки Европы, Азии, Америки и Австралии.

Компания является резидентом территории опережающего социально-экономического развития «Череповец». Данный статус позволяет иметь налоговые преференции — в 4 раза сокращены отчисления во внебюджетные фонды до 7,6%, 0% налог на имущество, 0% - налог на прибыль, 0% - земельный налог. Проект находится на сопровождении в Агентстве Городского Развития.